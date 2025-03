No es un nuevo covid

Comenta Compartir

En España han sido notificados solo cuatro casos de la denominada viruela del mono en los diez últimos días. Todos ellos, de la variante más ... extendida y leve. De la nueva, de fácil contagio, con una letalidad muy superior y extendida desde la República Democrática del Congo –donde es endémica y ya se han registrado 535 muertes– a otros países de África, en Europa se ha producido hasta ahora un único contagio en Suecia. El peligro de expansión del virus en la UE es «bajo», según las autoridades sanitarias, que no creen necesario controlar las fronteras ni restringir los viajes a las zonas más afectadas. Por tanto, no hay motivos para el alarmismo. Sí para activar una intensa vigilancia del comportamiento del virus, redoblar los esfuerzos en prevención y proteger a la población de riesgo. Resulta esencial en ese sentido una sincera colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que ayer analizaron una estrategia común para abordar un problema ante el que no hay que bajar la guardia, pero que en principio parece manejable.

Entre otras razones porque, como ha recordado la Organización Mundial de la Salud en un tranquilizador mensaje, el mpox –el nombre del patógeno– «no es la nueva covid». Se transmite exclusivamente a través de contactos con la piel de los infectados –sobre todo, en relaciones sexuales entre varones–, no por el aire, lo que facilitaría contagios masivos; es conocido desde hace décadas por la comunidad científica, se sabe cómo controlar su propagación y existen vacunas para combatirlo, ya utilizadas con éxito en el último brote de 2022. Además, los principales países occidentales disponen de un 'stock' suficiente para sus necesidades actuales. Nada más lejos del escenario apocalíptico en el que se vio envuelto el planeta con la mayor pandemia en un siglo. Aun así, se hace imprescindible detectar los casos a la mayor brevedad –a lo que ayuda una tarea divulgativa sobre la enfermedad y una actitud atenta en los centros de salud– y establecer claros criterios de inmunización a fin de contener al máximo su posible expansión. El gran desafío, sin embargo, y el mejor método para frenar el mpox es detenerlo en origen mediante una vacunación masiva en los países africanos con una alta incidencia y, por lo general, con unos sistemas sanitarios de muy baja calidad. Ello supone acelerar la fabricación de dosis y un esfuerzo económico que exige ayuda internacional.

