La novia cadáver

Los viejos rockeros nunca mueren y PP y PSOE, con sus altibajos, siguen turnándose a la cabeza de las listas de éxitos electorales, aunque sus ... salmodias de hogaño ya no encandilen como sus himnos de antaño y su hegemonía en el mercado político haya menguado desde que Podemos diera el pelotazo con el tema de la 'casta' tras el 15-M dispuesto, como Jimi Hendrix, a besar el cielo, pero sin disculparse por ello. Mas tanto Podemos como su némesis, Ciudadanos, van camino de ser dos estrellas fulgurantes pero efímeras, como el propio Hendrix. Han vivido deprisa y todo apunta a que morirán jóvenes y dejarán un bonito cadáver.

De hecho, los naranjas dieron el que parece su canto de cisne en el 28-M y han desistido de concurrir a las generales del 23-J, aunque han dejado la puerta abierta a volver en las europeas de 2024. Necesitarán un milagro como el de la resurrección de Pedro Sánchez tras su asesinato político en los idus de octubre de 2016. Mejor que vayan encargando un ataúd y un réquiem.

En realidad, Cs es un muerto viviente desde el 10-N de 2019, cuando dilapidó todo el capital electoral logrado apenas seis meses antes, el 28-A. Fue víctima de la hibris de su líder fundador, Albert Rivera, que quiso ser cabeza de cartel antes que telonero. De la mano diestra de Rivera, Ciudadanos acabó dando la razón a aquellos maledicentes que lo tachaban de ser la marca blanca del PP. En lugar de asumir un papel de bisagra, propio del partido de centro que se jactaba de ser, ambicionó el liderazgo del centroderecha, es decir, ser el nuevo PP, y ha terminado fagocitado por este, como las formaciones centristas que la precedieron, desde UCD a UPyD, pasando por CDS. En verdad, no ha habido partidos de centro puros en este país, todos se han inclinado mucho más hacia la derecha que hacia la izquierda, y a la postre los votantes prefieren el original a la copia.

Podemos también ha sido víctima de la hibris de su padre fundador, Pablo Iglesias. Y de sus purgas. De su mano zurda, fue de victoria interna a victoria interna hasta la derrota externa final, la del 28-M. Iglesias descapitalizó la formación morada deshaciéndose de las mentes pensantes y críticas y rodeándose de una corte de cabezas cuadradas y de cuadros sin cabeza. Logró así la cuadratura del círculo y Podemos perdió su espíritu y se convirtió en un zombi.

Iglesias no está ya al frente, pero sigue moviendo los hilos de su criatura desde la retaguardia. Al contrario que Rivera, él no ha sabido irse. No es que sea un jarrón chino para los suyos, sino una gota china. Forma un triunvirato con Irene Montero e Ione Belarra, pero el césar es él. Ahora también quiere mangonear la creación de la sucesora que designó a dedo, Yolanda Díaz, pero esta, en vez de princesa consorte, le ha salido rana.

Sumar es la gran esperanza fucsia de la izquierda a la izquierda del PSOE, ha recuperado el espíritu original de Podemos. Pero este se ha unido a regañadientes al proyecto de Díaz y no acepta que Irene Montero no sea incluida en las listas electorales. Vista su contumacia, el partido morado puede que reste más que sume en la nueva coalición, que la arrastre a la tumba, pues es una novia cadáver que se resiste a asumir su desengaño amoroso con el electorado y que su reino no es ya de este mundo. Debería hacer como Emily, la novia cadáver que da título a la película animada de Tim Burton, que al final acepta su condición, renuncia a casarse con su amor no correspondido, Víctor, y le ruega que sea feliz junto a su verdadera amada, Victoria.