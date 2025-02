La muerte del torturador

Comenta Compartir

Veía en la tele la corrida de Morante en Albacete mientras miraba en Twitter cómo iba José Tomás (JT) en Jaén. Algo así como la radio en los 40. Al fresquito, mientras imaginaba ese fuego en el cuerpo sin Kathleen Turner en las dos plazas. ... No hacía falta que Joe Khan, nuevo director de 'The New York Times' nos recordara en la entrevista de Belzunce que Twitter no representa a la audiencia, que esta es más amplia y rica. Claro, Twitter somos cuatro gatos sin más importancia. Pero resulta curioso leer a algunos seres. Esos que, como tanta gente escribía de JT, deseaban la muerte del torero, ese asesino y torturador. En el callejón de Jaén estaban Curro Díaz, Emilio de Justo, Joselito Adame y Pablo Aguado. El primero y el cuarto llevaban guayabera. El segundo y el tercero, ortopedia que les sujetaba el cuello tras dos terribles cogidas. No soy capaz de explicar la liturgia y el misterio. Ni de explicarme el deseo de que muera el torero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión