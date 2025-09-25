HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 24 de septiembre, en Extremadura?
La mujer del presidente de Francia Brigitte Macron. AFP

El sexo de Brigitte

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual

Marta San Miguel

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

Todo empezó cuando una bloguera estadounidense empezó a decir en redes sociales que Brigitte Macron nació varón y, por tanto, es transexual. Candace Owens se ... dedica desde 2017 a emitir vídeos en los que cuenta cómo la primera dama francesa es en realidad un hombre que se ha cambiado de sexo; tiene casi cinco millones de seguidores en su canal de Youtube, casi siete millones en X (Twitter) así que esta audiencia masiva es la que consume sus vídeos titulados Becoming Brigitte (Convertirse en Brigitte).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  2. 2

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  3. 3 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra
  4. 4

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  5. 5 Atropello en un paso de peatones de Badajoz
  6. 6 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  7. 7 Oposiciones SES 2025: fechas, horas y lugares de examen para todas las categorías publicadas en el DOE
  8. 8

    Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»
  9. 9

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  10. 10 OCU revela los supermercados más baratos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El sexo de Brigitte

El sexo de Brigitte