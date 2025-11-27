HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
El expresidente francés Nicolas Sarkozy a su salida tras conocerse el veredicto en el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. AFP

Confiesa que has vivido

Sarkozy saca un libro de sus 20 días en la cárcel con la inmediatez del que actualiza el Instagram

Marta San Miguel

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Siempre me han asombrado los libros de memorias escritos por menores de 30 años. Sucede con los deportistas de élite. A esa edad en la ... que la mayoría piensa en el futuro más que en el pasado, ellos ya están en disposición de contar lo que han vivido. Apabulla la precocidad, por ejemplo, de Fernando Torres, que publicó 'El Niño: la biografía' con 30 años, o Nadal, que fue aún más precoz y con solo 25 años sacó sus memorias 'Rafa. Mi historia'. Si un deportista ha vivido cien vidas con la edad en la que muchos aún son becarios, ¿cuántas vidas habrá tenido un político de 70 años como Nicolas Sarkozy?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  7. 7 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  8. 8 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  10. 10

    Más de 4.500 familias extremeñas siguen esperando las ayudas para mejorar sus viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Confiesa que has vivido

Confiesa que has vivido