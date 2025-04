Vivir así es morir de amor

Voy a hablar de turismo, no de amor. Se está celebrando Fitur. ¿Qué tiene que ver esta canción oda al desamor con el turismo? Pasiones ... intensas y sufrimientos profundos, parece un tanto exagerada para hablar de viajes. Sin embargo, encierra una profunda verdad sobre los destinos que visitamos y cómo los dejamos.

La canción de Camilo Sesto habla de la amargura del amor no correspondido. El planeta entrega su corazón (paisajes hermosos, recursos naturales, biodiversidad, belleza) ¿Y qué recibe a cambio? Masificación, playas con basura, bosques talados, especies en peligro de extinción, contaminación, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de recursos naturales. Son solo algunas de las puñaladas que el corazón del planeta recibe. Viajar así es un error.

Morimos de amor por los viajes, pero es un amor egoísta, colonial, llegamos, conquistamos, plantamos nuestro selfie y marchamos dejando huellas de carbono. Un amor parasitario, chupamos recursos sin pensar en las consecuencias, turismo sanguijuela. Un amor pasivo de fotos y vídeos, pero sin conocer las comunidades locales. Un amor invasivo, por donde pisa un turista ya no crecen los vecinos de toda la vida, gentrificación. Somos turistas safari, en lugar de animales exóticos observamos personas.

La paradoja del sector: fuente de ingresos para muchas regiones, pero a la vez las destruye. La Organización Mundial del Turismo advierte que si la supervivencia de un país o una región se basa en el turismo es mala señal. ¿Y el mito del turismo sostenible? Un oxímoron: viajar y cuidar el medio ambiente son conceptos que difícilmente coexisten.

Por todo esto, porque es Fitur y pienso en ti amable lector te doy 10 buenas razones para no viajar: 1. Evita convertirte en un cliché de Instagram. Contribuye a la extinción de los influencers: menos likes, más libros. 2. Salva al mundo (y a tu bolsillo). Reducir viajes es como plantar un árbol, gratis y sin salir de casa. 3. Ayuda a las especies en peligro de extinción... de turistas, los elefantes lo agradecerán. 4. Descubre lo atractivo de tu entorno cercano. Deja de buscar la felicidad en la India y acércate a Ruanes (media hora de Cáceres, 80 habitantes y también hay vacas). 5. Viajar agota, te venden la idea de desconectar, pero te pasas medio viaje buscando una conexión. 6. Ni te hace mejor persona ni te abre la mente, vuelves igual de ignorante, pero con una camiseta de «I love NY». 7. Siempre hay obras en los monumentos. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que visitas un lugar icónico, hay andamios o lonas? 8. Aeropuertos y estaciones son un infierno, tristes, fríos y caros. 9. No escapas de la rutina, creas una nueva, la del turista. Y 10. Todo está lleno de turistas como tú.

Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia: reservar vuelo, buscar hotel, hacer la maleta, el check-in, los retrasos, el jet lag, cancelaciones, perdida de equipajes, soportar multitudes, colas interminables, decepciones continuas, buscar wifi.

El turismo está destruyendo sitios increíbles. Si amas esos lugares, déjalos descansar, quédate quieto y dale un respiro al mundo.