¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
El robot Ameca se exhibe durante la Agenda de Alta Tecnología de Alemania en Berlín. EFE

El diablo

Desde aquí invito a la rebelión: no podemos ser corderos en el matadero de internet

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:14

Los insultos que yo les chillo a los androides que me atienden por teléfono me gustaría decírselos a los sinvergüenzas que han destruido la comunicación ... entre seres humanos y la han sustituido por robots de voces fantasmales, que te dicen: si quieres hablar con tu tatarabuelo que se murió de hambre, pulsa 1; si quieres hablar con tu abuela que también se murió de hambre, pulsa 2; si quieres hablar con tu padre que es muerto reciente y no se murió de hambre de milagro, pulsa 3. Y si quieres morirte tú de asco y de rabia ahora mismo, pulsa 4. Para mí todo esto es neofascismo, vaticinado por el gran escritor judío Franz Kafka. Es insoportable llamar a cualquier administración pública. Si emergiera un partido político que prometiese la eliminación de servicios telefónicos de robots y la obligación de contratar telefonistas amables y empáticos, yo le votaba ahora mismo.

