Lloro la muerte del mejor amigo

En mi ya larga vida, no he conocido a nadie más generoso, lúcido y eficaz que Francisco González Zurrón. Por eso, su muerte me ... desgarra hasta lo más profundo, dejándome desamparado, como a la intemperie de tormentas que él habría sabido evitarme con el simple aliento de una amistad sin mácula ni restricciones. Extremadura, que a tanto de sus mejores hijos ve arrastrados por una diáspora al parecer irrefrenable, ocasionalmente goza de regalos como el de nuestro amigo recién desaparecido. Nunca tendría menos fundamento el poeta anónimo: «Villanos te maten, Alfonso / villanos, que no hidalgos, / de las Asturias de Oviedo, / que no sean castellanos». ¡Cuántas veces le saqué sonrisas recitándole este inicio del Romance del Cid y del juramento que tomó al rey don Alfonso! Asturiano de pura cepa, curtido diplomáticamente en rincones norteafricanos, vino a Badajoz para ejercer con absoluta sabiduría labores múltiples en la Delegación del Gobierno, la Diputación pacense y el diario HOY. Junto al Guadiana fundó un hogar cálido, que enriquecían Carmenchu, Elisa, Fran y Jorge.

Pero quizás lo mejor de sí lo entregaría, 'gratis et amore', en la fundación y desarrollo del Club Senior de Extremadura, donde no sé cómo vamos a suplir su ausencia. «A Francisco González Zurrón, tan indispensable en la marcha del Foro, se debe la idea de imprimir este opúsculo con la ficha bibliográfica elemental de las obras relacionadas», escribí en el preámbulo de mi penúltimo libro, 'Bibliografía extremeña 2022-2023', que él se empeñó en sacar a luz. Nunca vi a nadie más resuelto en reducir a sencillez lo difícil. Este principio de un marzo con ínfulas primaverales me siento mucho más solo, infeliz, 'fané' y 'descangayado' al saberlo ya en la nave que nunca ha de volver. Hasta pronto, amigo. Te adelantaste, una vez más, para despejarnos el sendero.

