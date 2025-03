Muere Francisco González Zurrón, director comercial de HOY durante 15 años

R. H. Sábado, 2 de marzo 2024 | Actualizado 03/03/2024 13:50h. Comenta Compartir

Francisco González Zurrón, quien fuera una pieza clave en el departamento comercial de HOY durante tres lustros, ha muerto este sábado a los 81 años de edad tras dar un ejemplo de optimismo en la lucha que ha mantenido con la enfermedad que finalmente ha acabado con su vida.

Nacido en Oviedo hace 81 años, este asturiano de espíritu jovial y carácter afable se asentó en Extremadura en la década de 1970 y pronto ocupó un lugar destacado como jefe del gabinete de Presidencia en la Diputación de Badajoz, donde trabajó junto a los presidentes Luciano Pérez de Acevedo y León Romero Verdugo. El cuidado del protocolo y de las relaciones públicas e institucionales siempre fueron su fuerte y entre sus logros está el impulsó dio a Feval, la institución ferial de Don Benito.

Su responsabilidad en la Diputación le permitió conocer la realidad extremeña, un bagaje profesional con el que llegó a HOY en 1991 para hacerse cargo del departamento comercial del periódico, donde continuó después como director de Relaciones Institucionales.

«Tengo la satisfacción de haber podido observar el progreso comercial e industrial de Extremadura», dijo en la entrevista que le realizó HOY el 2 de diciembre de 2006 durante el homenaje que recibió de sus compañeros. «Soy un hombre positivo, me gusta ver las cosas con optimismo y estoy muy contento, no sólo de haber venido a Extremadura, donde me siento un extremeño más, sino porque pienso que nuestros hijos van a tener un futuro más halagüeño que el que teníamos en 1973 cuando llegué aquí».

En esa entrevista se mostró feliz con el trabajo realizado, «yo creo que no hubiera sido capaz de estar encerrado en un despacho», confesó en lo que parecía un anuncio de lo que haría durante su nueva etapa de jubilado, en la que impulsó la creación del Club Sénior de Extremadura, de la que era vicepresidente, y trabajó para dar nuevos bríos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Ampliar González Zurrón recibe una placa de sus compañeros. A la derecha de la imagen, Maribel Tejado y el director general de HOY José Luis Pastor; a la izquierda, José Luis Sánchez-Izquierdo, director de HOY.

Aquejado de una enfermedad desde hace tiempo, Francisco González Zurrón se ha mantenido activo durante los últimos años, poniendo al servicio de la sociedad los conocimientos atesorados durante décadas de trabajo y esfuerzo dedicados a Extremadura.

Francisco González Zurrón deja viuda, Menchu, y cuatro hijos: Francisco, Elisa, Jorge y Carmen. Su funeral se oficiará este domingo a las 12.00 del mediodía en el Tanatorio Puente Real de Badajoz.

Temas

Oviedo

Badajoz