HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?

Juicios

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Nuestro país ha sido rico en muchas cosas, pero especialmente rico en chistes de gitanos y de guardias civiles. Como hemos crecido tanto, los gitanos ... se han educado y sofisticado una barbaridad, y la Guardia Civil se ha concentrado como el Avecrem, en la UCO. El 'sanchismo' no acaba de arrancar como chiste. Los falangistas lo han reducido, como ente liberador a «Sanchez hijo de puta», pero sigue sin arrancar, sobre todo si se lo cuentas a un pensionista, que a «Sanchez no me lo toques». Va por escalas sociales. Si eres muy joven y miras a Abascal con la camisa desabrochada, qué menos que enamorarte de él. Yo daría dinero por ver a Abascal recitando un poema de Gracián. Se darían todos de baja. Con los juicios se ha puesto todo muy barato. Yo no se qué esperan el hermano de Sanchez y ex de la Diputación en decir, cuando los juzguen, que están al «borde de suicidarse o marcharse de España». Es la receta. Ya no vale ponerse chulo, vale mejor lo otro, encomendarse a Santa Ayuso, nueva patrona de los imposibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  7. 7

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
  8. 8

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Juicios