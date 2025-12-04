Comenta Compartir

Nuestro país ha sido rico en muchas cosas, pero especialmente rico en chistes de gitanos y de guardias civiles. Como hemos crecido tanto, los gitanos ... se han educado y sofisticado una barbaridad, y la Guardia Civil se ha concentrado como el Avecrem, en la UCO. El 'sanchismo' no acaba de arrancar como chiste. Los falangistas lo han reducido, como ente liberador a «Sanchez hijo de puta», pero sigue sin arrancar, sobre todo si se lo cuentas a un pensionista, que a «Sanchez no me lo toques». Va por escalas sociales. Si eres muy joven y miras a Abascal con la camisa desabrochada, qué menos que enamorarte de él. Yo daría dinero por ver a Abascal recitando un poema de Gracián. Se darían todos de baja. Con los juicios se ha puesto todo muy barato. Yo no se qué esperan el hermano de Sanchez y ex de la Diputación en decir, cuando los juzguen, que están al «borde de suicidarse o marcharse de España». Es la receta. Ya no vale ponerse chulo, vale mejor lo otro, encomendarse a Santa Ayuso, nueva patrona de los imposibles.

Temas

Cartas al director