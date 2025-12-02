Comenta Compartir

Por el diario HOY me entero que unos escritores se han reunido. La conclusión que saco es que la soledad del escritor es muy dura. ... Durísima, creo yo. La soledad del escritor en el actual régimen es demoledora. Tan demoledora que se tienen que reunir. Desde las alturas del régimen algún diario incluido, se nos quiere obligar a creer que el anterior régimen, o sea la dictadura, el escritor era todavía más desgraciado. Observo que un escritor de los de la reunión, se rebela y asegura que entonces había escrituras importantes, y no solo las de los notarios. Rodríguez Moñino sacó libros fundamentales con la ayuda de la Diputación de Badajoz. Leer no se ha ejercido mucho en nuestro país, y ahora se lee solo si es de violaciones y homofobia. Es un tema central, pero un Chejov, por poner un ejemplo ni uno. En la Dictadura, sin embargo, hubo algo que nos hacía asistir a conferencias y a presentación de libros con una ilusión, que hoy no existe. Hoy si acaso van los amigos con cierta pena: Fernández ha sacado un nuevo libro. Y va también toda la familia. Hoy, solo con ver la cara del ministro de Cultura, te desanimas una barbaridad. Si ves a Abascal, te puedes suicidar. Yo creo que Sánchez no ha pasado de Mortadelo, y ya es. Es importante que se reúnan los escritores. Pero hay que ir llorado.

Cartas al director