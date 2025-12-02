HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz

Escritores

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Por el diario HOY me entero que unos escritores se han reunido. La conclusión que saco es que la soledad del escritor es muy dura. ... Durísima, creo yo. La soledad del escritor en el actual régimen es demoledora. Tan demoledora que se tienen que reunir. Desde las alturas del régimen algún diario incluido, se nos quiere obligar a creer que el anterior régimen, o sea la dictadura, el escritor era todavía más desgraciado. Observo que un escritor de los de la reunión, se rebela y asegura que entonces había escrituras importantes, y no solo las de los notarios. Rodríguez Moñino sacó libros fundamentales con la ayuda de la Diputación de Badajoz. Leer no se ha ejercido mucho en nuestro país, y ahora se lee solo si es de violaciones y homofobia. Es un tema central, pero un Chejov, por poner un ejemplo ni uno. En la Dictadura, sin embargo, hubo algo que nos hacía asistir a conferencias y a presentación de libros con una ilusión, que hoy no existe. Hoy si acaso van los amigos con cierta pena: Fernández ha sacado un nuevo libro. Y va también toda la familia. Hoy, solo con ver la cara del ministro de Cultura, te desanimas una barbaridad. Si ves a Abascal, te puedes suicidar. Yo creo que Sánchez no ha pasado de Mortadelo, y ya es. Es importante que se reúnan los escritores. Pero hay que ir llorado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Escritores