Marzo lluvioso

Buf!, estamos a 13, todavía. ¡Vaya mes más largo! Nada más y nada menos que 31 días y 5 fines de semana. No sé si ... estamos preparados para esto: mitad de marzo y yo aún sin terminar la cuesta de enero. Llevamos un mes cuyo inicio fue el carnaval, el 8M, el fatídico recuerdo del 11M que, para mí, como para otros muchos, tiene un traumático recuerdo que ya os conté el pasado año, una guerra interna dentro de la OTAN y de Europa, Mazón sin dimitir, a Francisco ya en vez de llamarle Papa le llaman pachucho y tiene al clero alborotado buscando repuesto, ya que los papas no se pueden jubilar excepto si salen con el pijama de pino puesto.

También asistiremos a un cambio de estación, la primavera no espera, es esperanza tras un oscuro invierno de desesperación, regresará puntual con sus alergias, su luz y su buen humor, con su desconcertante cambio de hora, su astenia y sus avispas.

Ya pasaron las Carantoñas en Acehuche, el Peropalo en Villanueva de la Vera, el Jurramacho en Montánchez, los Gallos de Albalá y la Pedida de la Patatera en Malpartida, el Carnaval de Ánimas en Villar del Pedroso y el más importante, el de Badajoz. Aún nos quedan el Cerezo en Flor en el Valle del Jerte, la Fiesta de la Matanza en Llerena, el día del Padre, el Ramadán de Campo Arañuelo que, hablando del mismo, me he enterado de que Pipe (Juan Froilán de Marichalar y Borbón, etc) lo está haciendo en solidaridad con sus compañeros de trabajo, sí de trabajo, pero yo creo que piensa que después, cuando se pone el sol, salen de «after work» y desfase.

Aquí, en la ciudad donde nunca pasa nada, el gentío comienza a despertar del letargo invernal y calentar motores para esa loca horquilla que se abre desde marzo a junio donde se concentra el 80% de la actividad cultural cacereña. A la Virgen de la Cueva han debido de hacerla fija y el tiempo no acompaña mucho, pero ya se pueden oír los ensayos de clarines y tambores premonitorios de la Semana Santa, eje axial, religioso y cultural de esta ciudad.

Las calles, resacosas aún de carnaval, han despedido el invierno con máscaras y comienzan a pintarse de colores de primavera y, a pesar de la triste cuaresma, buscan excusas para celebrar. La luz inunda los oscuros rincones y va curando los mohos y lo gris.

Los días, cada vez más largos, descubren aromas de comidas callejeras y flores tempranas, el ruido de las risas comienza a prolongarse en el tiempo. Cafés y tertulias en terrazas, paseos campestres y excursiones donde disfrutamos del fugaz verde de nuestra tierra.

Vivimos más en la calle y eso nos gusta pero tan solo hay un problema y es que, como decía mi abuela: «Todo te va bien, parece que te ha hecho la boca un cura» y tenía razón, de esta estación me gusta todo, la pena es que solo tengamos una nómina.