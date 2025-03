Me gusta el fútbol

Comenta Compartir

La verdad es que, aunque no soy futbolero, me siento del Real Madrid y, normalmente, suelo ver los partidos de Champions. No soy de esos ... talibanes que prefieren que gane siempre el contrincante del Barcelona, sea quien sea, pero reconozco que cuando pierde me da gustito.

El caso es que coincidiendo con las ferias y fiestas de San Fernando en la ciudad donde nunca pasa nada, me marché de jueves a domingo a la playa invitado por unos amigos. Allí, el sábado a las nueve de la tarde buscamos, entre los descolocados diales del televisor del apartamento, el canal que retransmitía el encuentro pero, mientras lo hacíamos, apareció Real Madrid TV donde se mostraba un estadio Santiago Bernabéu (yo siempre lo llamaré así) repleto de gente para ver, en el medio del campo, unas pantallas gigantes. Dejamos ese canal porque iban a cantar el himno y yo fui un momento a la cocina a pertrecharnos de cervezas. Cuando regresé con ellas mi amigo (sin que yo lo viera) había quitado el volumen del televisor y escondido su móvil justo cuando se coreaba el himno del Barcelona. El estadio parecía desgañitarse cantando 'El Cant del Barça'. Le miré con un gesto, mezcla de extrañeza, atonía, asombro y desdén, subí mi mano a mi frente, le ofrecí una cerveza y nos reímos un buen rato por su ocurrencia. Le restregué la envidia a un culé que miraba como los reyes de Europa se coronaban por decimoquinta vez, y eso… sin Mbappé. No se había pasado la resaca de la Champions cuando, el lunes por la tarde, se oficializaba el fichaje del astro francés. Las rotativas tenían preparadas sus portadas, pero hubo alguien que la tuvo que rectificar porque era la peor que se podía imaginar. Se trata del ABC, que había puesto una foto del futbolista y unas letras de portada que rezaba 'Mbappé ya es blanco'. El choteo en X ha sido tan grande que el periódico ha tenido que retirar la portada, aunque en el pie de foto que ilustra la noticia se han olvidado de quitarla. El caso es que por la noche, obsesionado con ese titular, soñé con ello y, aunque reconozco que es raro recordar los sueños, éste lo rebobino como una película vieja e imagino a Michael Jackson con la camiseta del número 10 y el nombre de Mbappé, enfrentándose a un contrario al que, en lugar de hacerle un caño o una bicicleta, le despacha trazando sobre el césped esos característicos pasos de baile de 'Thriller'. La escena se repetía una y otra vez, como extraída del VAR. Intentando traducir el sueño y por qué me vino la imagen de Jackson, deduzco que debía de ser por el titular «…ya es blanco» y por el anhelo de éste a cambiar el color y facciones propios de su raza a pesar de que, tras pasar varias veces por quirófano, se dejó la misma nariz que Paloma San Basilio y el color de piel de una clarisa de Belorado.

