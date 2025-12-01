Adiós a Antonio de la Cruz

Comenta Compartir

A Los Santos de Maimona se le conoce como 'cuna de artista' por la cantidad de pintores que nacieron aquí. Este pasado jueves hemos despedido ... a uno de ellos Antonio de la Cruz. Porque más allá de la pintura, en la que también se inspiró, fue un maestro de la ebanistería fina y un cantor con voz de terciopelo; sus canciones, como vocalista del mítico grupo 'Los Etéreos', allá por los años 70, hicieron estallar el amor en muchas parejas –«mis manos en tu cintura….». Inolvidable Antonio de la Cruz, más conocido como 'Vera' perteneció a una saga de genios de la carpintería y la forja; de gubia fácil, gran restaurador de obras artística y cultivador de una voz que siempre recordaremos: vocalista de 'Los Etéreos', y cantante en el recientemente desaparecido grupo Son de Los Santos. Como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, así Antonio luchó contra las enfermedades que le pusieron a prueba y que venció con su pasión por la música, la pintura y el amor desmedido a su familia. Lejos de tirar la toalla, le plantaba cara a cada embate de la enfermedad, ofreciendo su dolor, en silencio, ante el sagrario, y así aumentó su fe. ¡Cuánta fortaleza y espíritu de superación, que gran ejemplo! En su despedida, sus canciones se pudieron escuchar en el Tanatorio y, en el templo parroquial, sonó el monumental órgano del siglo XVIII tocado por manos expertas. La emoción entre familiares y amigos fue electrizante. No es habitual en un sepelio la música de órgano, pero el espíritu de Antonio estaba allí, impregnado de sus canciones y se sentía en el ambiente. Cuando el organista interpretó 'La muerte no es el final', las lágrimas aparecieron en muchos de los que estuvimos allí, acompañando a sus familiares. Se apagó una voz, se detuvieron las manos de un artesano, esposo fiel, padre inmenso, abuelo cariñoso, hermano ideal. Descansa en paz maestro.

Temas

Cartas al director