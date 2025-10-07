HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?
Un botón de alarma. AFP

De falsas alarmas

Vivimos tiempos en los que la pretensión apocalíptica se convierte en una adicción

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 7 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Escribe Camila Cañeque en su brillante ensayo 'La última frase' que una biografía no puede valorarse en su conjunto hasta que la persona biografiada no ... muere. Recoge con ello la vieja idea del ateniense Solón, expuesta por Heródoto en su Historia, cuando a la pregunta del opulento tirano de Lidia, Creso, sobre lo que opinaba de su fortuna en la vida, le respondió que habría que esperar hasta el final de su existencia. No es baladí anotar que no mucho tiempo después Creso se vio depuesto, apresado y esclavizado por el persa Ciro, lo que le hizo, cómo no, acordarse de la réplica del sabio de Atenas. Tampoco los libros, sugiere en el suyo Cañeque, terminan de ser hasta que aquel o aquella que los escribe decide qué palabras lindan con el punto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  4. 4 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  5. 5

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  8. 8 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy De falsas alarmas

De falsas alarmas