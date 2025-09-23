HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las míticas letras de Hollywood en el Monte Lee en Los Angeles. LP

La belleza de antaño

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:37

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá. Cuando uno abandona ... la sala con la certidumbre de haber visto una película digna de ese calificativo, puede estar también seguro de que acaba de asistir a un milagro. Sirva como demostración el análisis de inusitada profundidad que sobre una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte, Chinatown (Roman Polanski, 1973), nos ofrece Sam Wasson en su libro 'El gran adiós', significativamente subtitulado 'Chinatown y el ocaso del viejo Hollywood'. En sus páginas, repletas de información y de erudición sobre la industria del cine, y a la vez generosas en sabrosos detalles, podemos constatar el calibre de la conjunción de talentos que dio lugar a un filme tan memorable que medio siglo después de su estreno resplandece inmune al tiempo.

