Jugarse la vida por un selfi

Hace una semana que una mujer de 63 años murió en la Garganta de los Infiernos cuando se estaba haciendo un selfi, porque se acercó ... más de la cuenta al borde, resbaló y se precipitó a Los Pilones. Y después de las intensas precipitaciones de los días anteriores, las aguas bajaban embravecidas y nada se pudo hacer para salvar su vida.

Un estudio de la Fundación iO señala que desde 2008 la búsqueda de selfis extremos ha matado a 379 personas. Una de cada tres estaba de viaje. Las tres principales causas de muerte han sido caídas desde alturas, medios de transporte y ahogamientos. Muchas son el resultado de turistas asumiendo riesgos en lugares que no conocen bien.

En el caso de la Garganta de los Infiernos, un paraje emblemático del Valle del Jerte, hay personal dependiente de la Junta de Extremadura que se ocupa de dar consejos a los visitantes para evitar que conocer Los Pilones sea una experiencia de riesgo. En el centro de interpretación de la reserva se entregan folletos informativos y hay carteles con las indicaciones que se deben seguir en la visita. Lo ha contado esta semana en HOY José María Otero, jefe de sección de Educación e Información Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta, para poner de manifiesto que, a pesar de advertencias y medidas de seguridad, hay muchas imprudencias.

Un estudio realizado por investigadores de algunas universidades turcas establece que el perfil de las víctimas por selfis es el de un usuario muy joven, con una edad media de 23 años, y que la mayoría son turistas porque este tipo de instantáneas se toman sobre todo cuando se está de viaje. Y ocurren porque no siempre se siguen las recomendaciones que se nos dan en los lugares que visitamos, no siempre hacemos caso de los consejos y las advertencias y no siempre, más allá de lo que se indique o se deje de indicar en unos carteles, echamos mano del sentido común. Y parece, además, que el problema ya no es cuestión de edad. Parece que, como se señala en los muchos artículos que hablan sobre las muertes por selfis, conseguir la imagen perfecta para impresionar en redes sociales se nos está yendo de las manos a jóvenes y menos jóvenes, y que la cosa, dicen quienes saben de esto, tiene mucho que ver con la sociedad que llevamos años construyendo. Por eso son cada vez más las voces también que reclaman la necesidad de cambiar nuestro modelo social.

«Vivimos en una sociedad dañina en la que nos hemos puesto unas expectativas tan altas que no somos capaces de conseguirlas, y esto nos frustra y nos genera malestar», ha explicado el psicólogo José Manuel Párraga en una charla-taller con la que ha llenado esta semana el auditorio del complejo Santa María de Plasencia sobre la gestión emocional, esa capacidad siempre necesaria y que parece que la pandemia ha tornado en imprescindible.

«Queremos ser los mejores, los que más dinero tenemos, los más guapos, los que más viajamos... para lucirnos en nuestros perfiles exteriores, aunque en nuestro interior lo estemos pasando mal». Un choque entre la realidad mentirosa que trasladamos al resto y la que de verdad vivimos que provoca en gran medida el malestar emocional que continúa extendiéndose sin remedio.

«Es preciso que cambiemos el modelo social», ha pedido con claridad esta semana Cáritas tras comprobar que el número de personas que acuden a sus centros ha crecido en más de un millar en el último año, que ya no pueden ser de acogida temporal porque la estancia se prolonga en el tiempo, porque los problemas con los que llegan las personas son cada vez un poco más complejos, porque el perfil de los usuarios ha dejado de tener sexo ni franja de edad. «Y son personas que vienen a nosotros cuando no tienen otro lugar al que ir». Una situación de exclusión que se agranda y cronifica por las debilidades del sistema, porque no llega a todos, pero también por las debilidades de una sociedad en la que cada vez estamos más aislados aunque consigamos un porrón de 'likes' en nuestras fotos. Y estas relaciones que no lo son nos hacen frágiles y nos restan fortalezas para enfrentar cualquier revés de la vida. Y nos la jugamos por un selfi.