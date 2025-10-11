HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
Luces de navidad. Justo Rodriguez

Un panettone y un frigodedo

En plena ola de calor en este octubre que parece agosto, me vi los frontales de mi supermercado habitual ofertando ya panettones

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:10

Había una peli vieja, una de esas que, desde que usamos nuestras filmotecas en manos de las plataformas, cada vez es más difícil de encontrar. ... Se llamaba 'Navidades en Julio' y me vino a la cabeza el otro día cuando, en plena ola de calor en este octubre que parece agosto, me vi los frontales de mi supermercado habitual ofertando ya panettones, aquellas montañas borrachas con rocas de fruta escarchada que, tampoco hace tantos años de ello, se llevan a las casas en nochebuena para tratar de llenar los estómagos más exigentes deseando que eso les impida comer más gambas.

