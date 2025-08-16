HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»
Un menor no acompañado es atendido por la Cruz Roja ayer en el puerto de La Restinga. EP

Menores no acompañados

Estoy, por fechas, en un hotel de esos pensados para familias con niños que, básicamente, tienen habitaciones con camas supletorias y una enorme piscina

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

Estoy, por fechas, en un hotel de esos pensados para familias con niños que, básicamente, tienen habitaciones con camas supletorias y una enorme piscina. Tienen ... estos hoteles la característica de estar pensados para pasar los días metidos aquí. Se erigen bastante lejos del centro de la ciudad, a las afueras y tienen cerca un centro comercial con su Mercadona y sus cines. Es ese tipo de turismo estilo Resort de interior que, a poco que alargues el paseo, te lleva a una zona industrial con feas tiendas de neumáticos y una fábrica de cojinetes cerca de la autovía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  4. 4 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  7. 7 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  8. 8 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  9. 9 Incendio forestal en Alburquerque
  10. 10 La superficie quemada alcanza las 12.000 hectáreas en Trasierra, Campiña Sur y Sierra de San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Menores no acompañados

Menores no acompañados