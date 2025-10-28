HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
Isabel Preysler durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. EP

Armas de mujer

Las preguntas son un instrumento esencial en la vida y en la política, en la justicia y en el amor, en la familia y en las relaciones

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 28 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Preguntar es revolucionario en un mundo donde hay demasiadas preguntas, queremos saberlo todo, y muy pocas respuestas disponibles, nos quieren ocultar todo lo posible. Preguntar ... es un gesto de libertad en un mundo donde la información se convierte con facilidad en materia reservada. Solo quien tiene mucho que esconder se niega a contestar. La propaganda, el insulto o el silencio no son estrategias inteligentes frente a las preguntas incómodas. Honestidad, franqueza, transparencia son virtudes democráticas que sirven de escudo contra la inquisición periodística o judicial. El miedo a las preguntas delata una actitud débil y vulnerable, fundada en secretos y mentiras. Es preocupante en estos tiempos esta voluntad de represión y censura, así la llaman sus detractores, o de control y comunicación, como hacen sus valedores. Preguntas y más preguntas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad
  5. 5 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  6. 6 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  7. 7

    La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz
  8. 8 Grave un trabajador del Ayuntamiento de Cabeza del Buey tras caer desde una grúa a dos metros de altura
  9. 9

    Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE
  10. 10 El pueblo de Extremadura perfecto para visitar en otoño, según National Geographic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Armas de mujer

Armas de mujer