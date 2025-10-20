HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 19 de octubre, en Extremadura?
El líder de Vox, Santiago Abascal, en la sede de su partido. E. P.

Vox, el 'sorpasso' improbable

La batalla por la hegemonía de la derecha en España no ha hecho más que empezar

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Improbable, pero no imposible. Según el CIS, que aunque sea un estudio demoscópico de autor, no conviene echar en saco roto, en el barómetro de ... octubre, Vox se afianza como tercera fuerza y se sitúa a solo 2,1 puntos de los populares que, a su vez, pierden 3,9 puntos que se suman a los 2,8 que ya se dejaron en septiembre. El partido de Abascal, además, está absorbiendo casi la mitad del apoyo que tuvo el proyecto Se Acabó la Fiesta y, aproximadamente, un millón de votantes habituales del PP. Más allá de las conclusiones, cuestionables técnicamente del CIS de Tezanos, existen dos elementos políticos que pueden mover el mapa electoral en favor del populismo de derecha que encarna Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  6. 6

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  7. 7

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  8. 8

    Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño
  9. 9 3.000 pacenses contra el empedrado del Casco Antiguo por una buena causa
  10. 10 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox, el 'sorpasso' improbable

Vox, el &#039;sorpasso&#039; improbable