Urgente ¿Qué ha pasado este miércoles 13 de agosto en Extremadura?
Raúl Doblado

Disculpen las mejoras

La campaña publicitaria no hace sino agravar la indignación de los usuarios de una Renfe desbordada

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:32

En las principales estaciones ferroviarias del país, a los pasajeros que soportan los retrasos o cancelaciones de sus viajes, los que llegan agotados después de ... horas de parón, sin aire acondicionado, por las múltiples averías de este caótico verano ferroviario, les espera una campaña de Renfe y Adif con la sarcástica leyenda: 'Disculpen las mejoras'. A la mayoría no le hace ninguna gracia, ni le conforta en su contratiempo. Más bien solo agrava su indignación por el caos de averías diarias, trenes parados, nula información y asistencia a cuenta gotas. ¿Que ha sido de la joya de la corona, la flamante red de Alta Velocidad que puso a España a la cabeza de Europa en transporte rápido, puntual y seguro?

  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  7. 7 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  8. 8

    La familia del anciano fallecido por calor en Torremayor denuncia por negligencia a la residencia
  9. 9

    Don Benito y Villanueva dejan a un lado la fusión
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

