Roma y traición

En el siglo II a. C. Roma libró las llamadas guerras lusitanas, en las que el caudillo Viriato mantuvo en jaque a las legiones romanas ... por aquellas tierras. El procónsul Quinto Servilio Cepión compró la traición de tres hispanos –Audax, Ditalcos y Minuros–, que asesinaron al jefe lusitano apuñalándolo mientras dormía en su tienda. Cuando los tres asesinos reclamaron a Cepión la recompensa por el cumplimiento de su sangrienta encomienda, este se negó al pago y les soltó la frase que ha pasado a la historia aunque se dude de su veracidad: 'Roma no paga a traidores'.

En las primitivas elecciones norteamericanas del siglo XIX bastaban unos tragos de 'bourbon' para que los bebedores votaran a quienes habían pagado las botellas. Ahora es más complicado. Y lo es aún más cuando se trata de una crucial votación en el Congreso que ejercen diputados y diputadas que se deben a la disciplina de las directrices que haya marcado su partido. Desconozco si Roma ha barajado pagar a traidores, pero lo que sí ha hecho repetidas veces el PP es un llamamiento en público a la conciencia de señorías del PSOE y PNV que no estén de acuerdo con el rumbo, que por desgracia parece cada vez más probable según pasan los días, de una amnistía al cargante Puigdemont. Se pretende que acallar la voz de esa conciencia pase por votar a favor de la investidura de Feijóo: chocante y vertiginoso viaje con pesado saco a la espalda.

Me sorprende el desparpajo y la falta de nobleza de invitar al transfuguismo; es decir, a la traición. Que se apele a una conciencia política y moral pidiendo la práctica inmoral y deplorable de traicionar a tu propio partido es de vuelo bajo y contradictorio. Por otra parte, resulta de una curiosa pretenciosidad considerar que el limpiado de conciencia política de diputados socialistas en desacuerdo con la dichosa amnistía se realice convirtiendo a Feijóo en presidente del Gobierno. La disconformidad deberán resolverla de puertas adentro con su partido, no franqueando el paso al rival.

Para asegurarse de que ninguna de sus señorías faltara a la primera votación del miércoles o llegara tarde, el PSOE pidió que los diputados durmieran la noche del martes en Madrid y, a ser posible, cerca del Parlamento. Se evitaba así el riesgo de vuelos retrasados o de que te toque un taxista pícaro que te dé la vuelta al mundo pasando por Aluche. No sé si el partido se habrá curado en salud pagando habitaciones en el lujoso hotel Palace, que está justo enfrente del Congreso. Lo que no se resuelve con la cercanía de una cama es la indeseable posibilidad de traidores. Por fortuna, no los hubo.