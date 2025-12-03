HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

El aborto en la sociedad

Josefa Romo

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Las noticias sobre el aborto son constantes en la prensa. Según noticia reciente, «el príncipe Alberto II de Mónaco anunció que no promulgará el proyecto ... de ley aprobado por el Consejo Nacional en mayo, por lo que el aborto seguirá siendo ilegal en el país». Vaya mi admiración para el monarca monegasco; ciertamente, el deber del monarca y del presidente de cualquier nación, es la defensa de la vida y de los más desvalidos, y nadie es más desvalido que un niño por nacer. El príncipe cita «el papel destacado de la fe católica en Mónaco». Hoy, vemos que sólo la Iglesia defiende sin fisuras la vida humana, en fidelidad a la ley de Dios, que manda 'No matarás'.

