El Carnaval de Badajoz

Para que te reconozcan, primero te tienes que vender, mover, querer, y saber. Todos estos verbos serían aplicables a la poca relevancia que se da ... al Carnaval de Badajoz (reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional). Los medios de comunicación nacionales siguen dándole la espalda, y obviando su importancia objetiva. Fueron los gobiernos de Manolo Rojas los que impulsaron nuestro Carnaval promocionándolo por toda España, hasta ponerlo en el mapa nacional. Pero todo este trabajo debe tener una continuidad en su promoción, si no, se irá diluyendo en el tiempo. Los actuales regidores del Ayuntamiento de Badajoz y anteriores suspenden en estas cuestiones promocionales, con los resultados sabidos, de la escasa, por no decir nula, presencia en los medios de comunicación nacionales. Tan importante es el producto, como saber venderlo. De nuevo este año, las cadenas de televisión privadas han ninguneado nuestro Carnaval en favor de otros de menor enjundia que el nuestro. Tan solo RTVE ha hecho una mención mínima en sus telediarios con un flash del desfile, mientras daban todo lujo de detalles del carnaval de una localidad gallega de mucha menor importancia que el nuestro. Esto no parece justo. Si ya los extremeños partimos de un déficit de atención por parte de los medios de comunicación que resulta vergonzante, (esto ya a todos los niveles) y desde nuestras instituciones no se hace nada en esta materia: el resultado es el que es. Vivimos en la era de las comunicaciones y todo lo que desee tener proyección, ha de ir acompañado de la consiguiente campaña publicitaria, que en justicia, sitúen a nuestra fiesta más importante en el lugar que merece.

Temas

Cartas a la directora