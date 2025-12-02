HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La fábrica de diamantes

José Antonio Barquilla

Huerta De Ánimas

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

En la foto se ve una familia en un día de Pascua, en la dehesilla, junto a la carretera en cuyos bordes unos raquíticos arbolillos ... aparecen inclinados todos hacia el mismo sitio. Parece que esa foto es de unas pascuas antiguas, pues la niña vestía un traje de pastora. El viento que doblaba los arbolillos, tenía alborotado el pelo de la niña. Da la sensación, al mirar la foto, que era por la tarde y el tiempo estaba nublado. Hace muchos años pastaban allí las ovejas y las cabras del concejo. Hoy día en la dehesilla hay un polígono industrial y últimamente está la fábrica de diamantes. La dehesilla de Trujillo ha pasado de ser un lugar de pastoreo y a veces de esparcimiento a ser el enclave de una fábrica de diamantes sintéticos. A vista de pájaro, podría decirse que hoy día, la dehesilla es un campo urbanizado. Y aún más que eso, porque la fábrica de diamantes da prestigio y hace que Extremadura florezca y adquiera más presencia.

