Comenta Compartir

En la foto se ve una familia en un día de Pascua, en la dehesilla, junto a la carretera en cuyos bordes unos raquíticos arbolillos ... aparecen inclinados todos hacia el mismo sitio. Parece que esa foto es de unas pascuas antiguas, pues la niña vestía un traje de pastora. El viento que doblaba los arbolillos, tenía alborotado el pelo de la niña. Da la sensación, al mirar la foto, que era por la tarde y el tiempo estaba nublado. Hace muchos años pastaban allí las ovejas y las cabras del concejo. Hoy día en la dehesilla hay un polígono industrial y últimamente está la fábrica de diamantes. La dehesilla de Trujillo ha pasado de ser un lugar de pastoreo y a veces de esparcimiento a ser el enclave de una fábrica de diamantes sintéticos. A vista de pájaro, podría decirse que hoy día, la dehesilla es un campo urbanizado. Y aún más que eso, porque la fábrica de diamantes da prestigio y hace que Extremadura florezca y adquiera más presencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director