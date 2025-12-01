Comenta Compartir

Desde fuera se nos califica de democracia defectuosa con tensión y mala división de poderes. La mitad de los españoles hablan mal de la otra ... mitad, y esa misma tensión enfrenta al Gobierno con los jueces. No pasa nada, pero se nota el desprecio al Estado. Hay crispación, ganas de arrear y el odio político. Este Gobierno lo ensucia casi todo. La polarización alcanza una dimensión guerracivilista porque el presidente del Gobierno encabeza uno de los bandos. Un periodista decente como Carlos Alsina, define el Sanchismo como una degeneración institucional: el ataque a los jueces, el muro que se está creando, el poco respeto al Parlamento y al Senado. En el Gobierno de Sánchez, no hay lucidez ni coraje, solo obsesión de enfrentar a los españoles entre sí.

