HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 20 de septiembre, en Extremadura?
El Rubencio

Gene hackman y el guion de los cuidados

Vamos entendiendo la importancia de preservar el derecho a decidir si aceptamos o no un tratamiento médico en situaciones en las que no podemos expresar nuestra opinión

Javier Yanguas Lezaun

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Se acuerdan del actor Gene Hackman? Quizá evocarán 'Sin perdón' junto a Clint Eastwood o 'La conversación', dirigida por Francis Ford Coppola. Tal vez recuerden ... a aquel rudo agente del FBI de 'Arde Misisipi' o el 'Superman' de 1978 en el que interpretaba al malvado Lex Luthor que conseguía volver vulnerable al héroe mostrándole kriptonita. Hackman falleció hace siete meses, a los 95 años. Padecía alzhéimer y vivía con su esposa, Betsy Arakawa, pianista de 65, su única y principal cuidadora. Sus cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron hallados en su domicilio el 26 de febrero. Según la investigación sobre sus muertes, ella murió debido a una infección por hantavirus –un germen que se trasmite por contacto con roedores–, pero los datos del marcapasos de su marido sugieren que él siguió con vida seis días más en su casa junto al cadáver de su esposa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  3. 3 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  4. 4 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  5. 5

    El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez
  6. 6 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  7. 7 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  8. 8 El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas
  9. 9

    Plasencia se fija en el modelo andaluz para climatizar los colegios públicos
  10. 10

    El concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia se traslada a la Torre Lucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gene hackman y el guion de los cuidados

Gene hackman y el guion de los cuidados