Los verdaderos enemigos

La decisión de Israel y de Estados Unidos es acabar con Hamás. No se trata únicamente de condenar los brutales atentados terroristas cometidos el 7 ... de octubre con el asesinato de más de 1.200 civiles y el secuestro de 241. La cuestión ahora es liquidar una organización que ejerce una dictadura en Gaza desde 2007 porque tomó el poder en la franja con un golpe de Estado contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP), echando a tiros a los palestinos de Al Fatah.

Durante 16 años, Hamás ha utilizado la violencia interna y la externa contra Israel provocando sus represalias para mantener el poder usurpado por la fuerza gracias también al apoyo de Irán con dinero, armas, adoctrinamiento de las brigadas Al Quds de la Guardia Revolucionaria y una represión atroz en todas las instituciones. Años en los que casi nadie ha cuestionado consistentemente la dictadura de Hamás en Gaza. Tampoco la permanencia en el poder en Cisjordania de Mahmud Abás al frente de la ANP sin volver a las urnas.

No es posible que podamos seguir viviendo con estos asesinos como vecinos, afirman numerosos israelíes que reclaman liquidar a los terroristas de Hamás y a quienes les apoyaron, financiaron, armaron e instruyeron en Siria, en campos de entrenamiento de milicias proiraníes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tendría que rendir cuentas por el enorme fracaso de su gestión y por el gran fallo de seguridad que posibilitó la entrada de unos mil terroristas de Hamás. Ahora, Netanyahu se ha puesto al frente de la misión de acabar con Hamás y advierte de que será una guerra larga y la razón es porque además de Hamás la intención es acabar con otras milicias como la libanesa de Hezbolá y las sirias, que representan una amenaza para todos, incluidos los países árabes, manejada por el régimen de los ayatolás en Teherán con ciertos apoyos rusos.

Si se atiende a la intervención íntegra de Netanyahu ante Pedro Sánchez y su colega belga las explicaciones son claras y contundentes. Si no paramos ahora las amenazas terroristas promovidas por Irán en Gaza y Cisjordania se extenderán a todo Oriente Medio y después no tardarán en llegar a Europa. La propaganda y la intoxicación que manejan los terroristas con imágenes falsas de heridos y muertos y el número de fallecidos sin opción de comprobación forman parte de la guerra y las pruebas aportadas por Israel de los túneles y las armas en hospitales, escuelas y otros edificios civiles no alcanzan la misma repercusión internacional. Por supuesto que hay que evitar la muerte de civiles palestinos, pero a todos nos interesa el fin de Hamás y sus amos.