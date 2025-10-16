HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Quevedo, durante un concierto en el Martín Carpena. Rocío Nadales

Quevedo en patinete

A la última ·

No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Dijo: «Mi proyecto de vida es conocer a Quevedo». Y me emocioné. Un adolescente, con su cuerpo pintarrajeado de tatuajes y el cabello dividido en ... tres partes de diferentes colores, comentaba a sus amigos que tenía un objetivo vital noble y filológico: aproximarse a la obra literaria de don Francisco de Quevedo, descifrar sus imágenes y metáforas… ¡Iluso! No se trataba del líder del conceptismo, sino del líder del reguetón. Los 'quevedos' montaron en sus patinetes y se largaron acera arriba. Me los volví a encontrar 300 metros más adelante. Un caballero los había parado y les afeaba que circularan por la acera.

