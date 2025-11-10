HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?
Fernando Belzunce, con la portada de su último libro sobre periodismo. José Ramón Ladra

Periodismo ahora

A la última ·

Donde desaparece la prensa local, aumenta la corrupción... «El momento es histórico»

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Me asusta la muerte, pero la asumo. Me aterra la muerte de los periódicos, pero no la asumo. En julio, hará 40 años que escribo ... en prensa local. Mi primera columna pudieron leerla 5.000 lectores. Esta tiene 20 millones potenciales. ¿Por qué temo entonces? Llevo un mes enredado con el futuro del periodismo. Cada día he leído un capítulo del libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' de Fernando Belzunce. He asistido a los coloquios sobre periodismo que mantuvieron, en la VI Bienal Vargas Llosa, 14 especialistas en el tema. Tras un mes encerrado con un mismo problema, me pregunto si tiene razón Juan Luis Cebrián cuando asegura que los periódicos son zombis, muertos que creen estar vivos, o Juan Manuel de Prada, que sigue creyendo «en la palabra escrita porque cala más hondo».

