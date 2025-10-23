HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Retorna la lluvia, bajan las temperaturas y vuelven los jerséis de rayas

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:35

Retorna la lluvia, bajan las temperaturas y vuelven los jerséis de rayas. Rayitas estrechas en los suéter y pulóver de mujer y anchas en los ... masculinos. Será una moda pasajera, de una temporada. En los años 60 del siglo pasado, también triunfaban los jerséis de rayas, pero fue una moda duradera: aún eran tendencia en los 80. Su éxito durante décadas no se debió a una cuestión estética, sino pragmática y económica. Nuestras madres destejían prendas viejas y con la lana, cada ovillo de un color, confeccionaban jerséis que, forzosamente, eran de rayas.

