¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Luces navideñas en la madrileña Puerta del Sol. EFE

Todos 'gaiteros'

A la última ·

El país ha enloquecido con las luces de Navidad. Las guirnaldas festivas se han convertido en uno de los pocos temas neutros del panorama social y cultural

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:15

El país ha enloquecido con las luces de Navidad. Las guirnaldas festivas se han convertido en uno de los pocos temas neutros del panorama social ... y cultural. En España, por ahora, los conos, cortinas, estalactitas y mangueras refulgentes de Pascua son universales y no tienen adscripción política. El pasado fin de semana, mareas humanas llenaron las calles de pueblos y ciudades para bajar a las plazas mayores, donde, a la de tres, se encendieron millones, billones, trillones de bombillas.

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  6. 6 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»

