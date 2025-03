La importancia del profesor

Los adolescentes españoles leen cada vez más libros, aunque algunos piensen que pasan su tiempo libre viendo vídeos de Tik Tok y chateando con sus ... amigos. José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, aseguraba hace un par de semanas con motivo de la gala de entrega de los Premios Planeta que la edición de libros de literatura infantil y juvenil ha crecido bastante y que es un sector de futuro, por ello el grupo editorial más importante del país apuesta por los adolescentes, porque son una cantera de lectores. Según la última encuesta de la Federación Española de Editores sobre 'Hábitos de lectura y compra de libros en España en 2021', el 77,5% de los adolescentes de 10 a 14 años son lectores frecuentes y en esa franja de edad leyeron 12,6 libros de media el pasado año, más que en 2020 –10,6–. Unas cifras esperanzadoras.

Tres brillantes alumnos extremeños de la ESO: Isabel Chamorro Castillo, del IES Miguel Durán de Azuaga; Carlos de Francisco Cañón, del colegio Puertapalma-El Tomillar de Badajoz, y Carmen Estévez, del IES Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera, recogieron el jueves por la tarde sus premios como ganadores del I Concurso de Narrativa Escolar José Miguel Santiago Castelo, que organiza el diario HOY con la colaboración de BBVA con la intención de incentivar la pasión por la lectura y la escritura entre los estudiantes extremeños. Destaca la calidad de los relatos que han ganado el certamen, y son una muestra de que además de escribir muy bien, estos adolescentes tienen imaginación, sensibilidad y manejan un amplio vocabulario, debido en gran parte a que leen mucho. En la entrega de premios estaban acompañados, además de por sus padres, por varios profesores, que realizan una labor de vital importancia porque les incentivan diariamente a leer y por la que también merecen un reconocimiento.

Insisto en que es fundamental contar con buenos profesores porque pueden marcar tu vida. Aún recuerdo como el de Literatura que yo tuve en tercero de BUP y COU nos insistía en que leer era la mejor forma de aprovechar nuestro tiempo y nos inculcó a sus alumnos su entusiasmo por los libros. No me olvido además de que fue él quien decidió mi destino, porque yo iba a estudiar Historia, pero al final le hice caso y me decanté por periodismo, que era la carrera que él me aconsejaba.

Pero si primordiales son los profesores, también lo son los padres, porque si los niños se crían en un ambiente en el que hay libros y ven a sus padres leyendo, se animan a seguir el ejemplo. Lo he visto con mi sobrino Eduardo, un niño de 11 años muy imaginativo y curioso, que de pequeño se acostaba escuchando las descripciones que le leían sobre cómo eran los dinosaurios y viendo los dibujos de la colección que publicó Planeta de Agostini. Cuando aprendió a leer devoraba 'Los futbolísimos', de Roberto Santiago, y estos días su madre le obliga a apagar la luz para dormir porque no puede parar de leer 'Donde los árboles cantan', de Laura Gallego. Su hermana Lucía, de 13 años, es una lectora empedernida también. Ella pasó de los cuentos de princesas a las aventuras de Harry Potter, J. K. Rowling, se enganchó con la serie de 'Torres de Malory', de Enid Blyton, siguió con la literatura fantástica y ahora descifra las estrategias de la trilogía de 'Los juegos del hambre', de Suzanne Collins. Disfruto viéndolos con un libro entre las manos.