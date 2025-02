La guerra, en la mesa del G20

Comenta Compartir

El anfitrión del G20, el presidente de Brasil, se había «propuesto no traer la guerra» a la mesa del encuentro, pero Rusia se encargó de ... acompañar la llegada de su ministro de Exteriores a Río de Janeiro con los cadáveres de civiles esparcidos en una calle de Odesa. Son el terrible resultado de la última matanza ordenada por Vladímir Putin en Ucrania, que sigue a los ataques del fin de semana contra infraestructuras energéticas, con su balance de víctimas y apagones en puertas del invierno. Un encarnizamiento ya conocido, que no puede vincularse a la decisión de Joe Biden de permitir operaciones defensivas en territorio ruso con armas estadounidenses de largo alcance. Una medida que llega en un momento crítico para Kiev pero cuya influencia positiva en el curso del conflicto no es segura, por tardía, por limitarse a Kursk y porque se desconoce si los ucranianos disponen ya de un número significativo de estos misiles o podrán conseguirlos antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. La única escalada es la de Putin, que bendecido por China mantiene su agresión con armas iraníes y soldados norcoreanos, y vuelve a agitar el espantajo de «una fase nueva de la guerra».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión