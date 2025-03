Girasoles con tomate

Comenta Compartir

Como el gran experto en postimpresionismo que soy, he penetrado más y mejor que ningún otro erudito en el genio incomprendido de Vincent Van Gogh, ... y he llegado a la rotunda conclusión de que el loco visionario de Arlés sufrió una anticipación reveladora de lo que le ocurriría a una de sus obras un mal día de un futuro entonces aún lejano. Soñó Vincent que dos pijotontas ecofanáticas arrojaban una lata de tomate contra su lienzo de 'Los girasoles'. Pero aún peor fue que la premonición asaltara al genio mientras pintaba precisamente este cuadro. Entonces, airado y resignado al desastre, el universal neerlandés gritó: «Qué asco de mundo, le dan a uno ganas de cortarse una oreja y mandar la pintura a la mierda». Y aunque no cumplió la primera parte de su maldición (que se sepa), sí que abandonó 'Los girasoles' tal cual, y lo dejó a medio pintar, como quien dice, no hay más que verlo.

