Esta vez ha sido verdad la muerte de Monica Vitti. Y me he ido a 'Le Monde' a asegurarme. Esta vez parece que no han metido la pata. La muerte golpea dos veces. La actriz italiana, símbolo de los años 60, ha muerto a los 90. Quiso ser actriz para no morir. Y ahí está. Soy capaz de tragarme una película de Antonioni por ella. 'La aventura' (1958) fue una revolución y una nueva manera de narrar. El abandono de la dramaturgia clásica. Y estaba Monica. Decía que para su familia era demasiado rubia, demasiado delgada, una grandullona y, además, gafotas. Cuando Sofía Loren se puso gafas como la que se pone rimmel, ya las llevaba Monica Vitti desmintiendo a Dorothy Parker.

Hace tiempo 'Le Monde' publicó su muerte. Es más, que se había suicidado. No se lo tomó muy bien. Había una muerta en una casa de París donde la actriz había vivido. Pero no era ella. Aceptó el ramo de flores que el director del periódico le mandó como disculpas. Con más cachondeo se tomaron el anuncio de su muerte tanto Mark Twain como Ruydard Kipling. «Las noticias sobre mi muerte han sido en gran medida exageradas», alegó Twain sobre lo publicado en 'The New York Journal', periódico de Hearts del que surge el amarillismo (al menos el término, gracias a «The Yellow Kid», primera tira cómica que se emitió en color). Y Kipling mandó una carta a la revista que lo había liquidado avisando de que le anularan la suscripción.

Una vez vi a Monica Vitti en Roma, en una de esas calles estrechas llenas de tiendas al lado de la Plaza de España. Me quedé tan pasmada de la pintaza de una señora que debía de tener ya 70 años como la primera vez (y las otras) que ves 'El rapto de Proserpina'. Las actrices no mueren. Ni Bernini.