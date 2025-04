Fútbol y torreznos

Comenta Compartir

Desafortunadamente no he pisado nunca Soria, así que no puedo hablar ni de torreznos ni de los resultados de las elecciones de Castilla y León. Mira, en no escribir sobre lo que no tengo ni idea se nota que no soy columnista de raza. A pesar de ello, y a toro pasado, me atrevo a decir que el triunfo de Soria ¡Ya! estaba cantado. Que poca sorpresa. Que llevan veinte años dale que te pego. Que es ver el nombre de tu ciudad o de tu provincia en una pancarta y tirarte a votar. Que, harto y descontento, uno acaba volviendo los ojos hacia lo que conoce, hacia lo más cercano. Que, en tiempos de tribulación, buscas protección y seguridad en la tribu, en lo común, ya sea la lengua o los torreznos. Y que sentirte discriminado, excluido o postergado, te hermana hasta con el vecino al que no saludabas en el ascensor. Lo que hagan después los partidos con ese sentimiento es otro cantar.

El F.C. Cartagena, Efesé para los no iniciados, juega contra el Valladolid el próximo viernes. Para promocionar el encuentro, el club ha ideado un cartel con la leyenda «Encuesta del P-CIS» y la pregunta «¿Ganará el Valladolid». Aparecen cuatro posibilidades de respuesta: «Obvio que sí», «Claro que sí», «Sí» y «Efesé». Para rematar a puerta, le han puesto el hashtag #TezanosNoMeFalles. Unos cachondos, los tíos. Tras las risas, en Twitter algunos han empezado con lo de Real Valladolid. Que si al Madrid siempre le ponen el Real delante y a ellos no. A mí lo mismo me llaman Rosa que Lolilla que Pilar, y con lo que quieran llamarme me tengo que conformar, pero los pucelanos no se conforman, y que si son Real, y de cuna, pues lo son. Eso sí: cuando vengáis a Cartagena a ver el partido, pedid un asiático. Ya me lo agradeceréis.