La fugacidad del mensaje

Cuando escribí esto, hace nada, era rabiosa actualidad. Horas después puede que ya estuviera no solo obsoleto sino sepultado por miles de nuevos acontecimientos, pero ... escribimos aun sabiendo que las noticias de hoy envolverán el pescado de mañana.

Lázaro Luis Pons ha sido agredido por llevar la bandera española el día de la Hispanidad. Es, podría ser un mérito si interesara, negro, pero no subsahariano, se largó de Cuba y eso va en su contra. Abandonó el paraíso en 2012, conoció a una navarra cuando esta viajó a la isla y dos años después se casaron y se instalaron en Pamplona.

«El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, declaró este viernes 14 de octubre sobre el incidente protagonizado [sic] por un individuo con una bandera de España al que trataron de agredir los participantes en una concentración en contra de la celebración del Día 12 de octubre…».

He leído las condenas de Javier Esparza: «Es lamentable que un ciudadano no pueda pasearse con plena libertad por las calles de Pamplona. Algunos continúan con sus métodos violentos de siempre»; de Maite Pagazaurtundua: «Pensamiento totalitario en Pamplona. Fanáticos de la identidad no soportan lo diferente»; de Ana Beltrán: «En Navarra seguimos sin libertad para llevar una bandera de España. Seguiremos trabajando para defender la libertad y nuestra bandera».

Espero, sentado, sin embargo, la condena de la socialista Chivite y sus socios de GBAI y Podemos, de Marlaska, de Iceta, de Illa, el de Companys, de Elorza o de Montero, pero qué podemos esperar de ellos.

No soy Hester Prynne ni me parezco a Demi Moore, pero la ministra me quiere colgar la letra escarlata si no provoco abortos. Lo suyo es de juzgado de guardia, cuando no por omisión, por acción. Soltó lo de las relaciones sexuales con los niños y no ha pasado nada, pero estos polvos, y va sin segundas, traen siempre lodos; después nos rasgaremos las vestiduras.

Se dice que los fiscales están para defender la legalidad y el interés público y más cuando los afectados son menores, incapaces o desvalidos.

«En razón de todo lo expuesto, con el propósito de cumplir las obligaciones que impone nuestro ordenamiento jurídico al Ministerio Público, los fiscales se atendrán en lo sucesivo a las prescripciones de la presente circular». Así termina la circular 1/2017, de 6 de junio sobre la edad de consentimiento sexual y los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. Parte de la base de que el menor es incapaz para autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertad sexual y, por lo tanto, no puede decidir acerca de su incipiente dimensión sexual.

Que trate un tema tan delicado de manera tan frívola que parece incitar al incumplimiento de la ley es motivo para que su presidente le exija responsabilidades o, mejor, su dimisión.