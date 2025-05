Carrero y Salón de Otoño en Plasencia. ¡Museos y Consorcios, ya!

Lo que se oye en Plasencia no es ruido, es el eco de un olvido prolongado durante décadas. Es la espera, aún sin respuesta, por ... parte de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Plasencia y la Fundación Caja de Extremadura ante el legado del pintor extremeño J. Carrero y la resolución de un patrimonio artístico que arrancó en 1979 con el Salón de Otoño, entonces impulsado por la extinta Caja Plasencia.

La mejor forma de evitar el ruido es con transparencia y decisiones firmes. Se plantean dos infraestructuras culturales imprescindibles para una ciudad histórica que carece de museos: una necesidad para Plasencia, para el norte de Extremadura y para toda la comunidad, con potencial de convertirse en una referencia a nivel nacional e internacional. Invertir en cultura es garantía de retorno. Una inversión capaz de dinamizar actividades culturales, exposiciones permanentes y temporales, intercambios artísticos, áreas educativas e interactivas. Un motor de sinergias económicas, cohesión territorial y revitalización de una zona históricamente desatendida en lo cultural.

Esta deuda histórica, acumulada durante más de 40 años, solo puede saldarse con la creación de la Pinacoteca Enrique Jiménez Carrero y la finalización de las obras, paralizadas desde hace casi quince años, del antiguo convento de Las Carmelitas, destinado a convertirse en el Centro de Arte Contemporáneo Salón de Otoño.

En los últimos años, la Junta de Extremadura ha impulsado la creación de doce consorcios culturales y patrimoniales: tres en Cáceres, tres en Mérida, dos en Badajoz y cuatro más en otras localidades. Ninguno en Plasencia. Una omisión inadmisible. Los presupuestos de 2025 asignan a estos consorcios la cifra de 6.970.090 euros, lo que supone casi 28 millones por legislatura. A Plasencia, cero euros. Una ciudad olvidada por un modelo de cogobernanza que deja fuera a las comarcas del norte. Este desequilibrio no es aceptable. Como ha señalado el propio alcalde, Fernando Pizarro, Plasencia no se lo puede permitir. Coincidimos plenamente con esa afirmación. Pero las palabras sin acción no son más que declaraciones vacías. ¿Dónde está su exigencia firme? ¿Dónde están las gestiones concretas, las propuestas presupuestadas, los compromisos escritos? No hay nada. Solo excusas y evasivas, tras cuatro legislaturas al frente del Ayuntamiento.

Lo que no puede permitirse es perder el legado de un artista cuya obra enriquece nuestra comunidad, ni el patrimonio gestado por el Salón de Otoño desde 1979. Ya existen precedentes en Extremadura: el MEIAC desde hace tres décadas, el reciente Museo Helga de Alvear, con más de 3.000 obras y una inversión superior a 20 millones de euros, o el Museo del Madruelo en Cáceres, cuyas obras actuales cuentan con un presupuesto de 15 millones. Museos sostenidos con el esfuerzo de toda la ciudadanía extremeña.

Resulta preocupante que desde la Alcaldía se insinúe que acoger las obras de Carrero implicaría un coste inasumible. Este argumento, cuanto menos, resulta interesado. Estamos hablando de un pintor que cede gratuitamente unas 300 obras con un valor estimado superior a ocho millones de euros. Las donaciones de este tipo conllevan un coste fiscal de unos dos millones, pero el artista no pide nada a cambio. Solo se solicita al Ayuntamiento que proporcione un espacio digno para acoger el gran museo que esta ciudad merece. Parte de la obra de Carrero ya está en museos de reconocido prestigio internacional; ahora toca que su legado regrese a casa.

La sociedad civil ha hablado con contundencia. Una asamblea ciudadana, con asistencia histórica, ha evidenciado que Plasencia es la única ciudad donde se debe movilizar a la ciudadanía para exigir la presencia de museos y consorcios. Esta demanda no es nueva: vecinos, plataformas ciudadanas y colectivos culturales y turísticos llevan décadas reclamando estos espacios.

Recientemente, el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE de Plasencia sobre los espacios museísticos. No puede quedarse en una declaración simbólica; debe implicar un compromiso inmediato por parte del Ayuntamiento, que debe reunir a todas las partes involucradas y avanzar hacia acuerdos concretos.

Las plataformas MSU, MXP y AVEPLA ya han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas por Extremadura y Vox, que han mostrado interés en esta demanda. Solo falta conocer la posición del PP de Extremadura y la Junta de Extremadura.

Por su parte, la Diputación de Cáceres, a través de su presidente, Miguel Ángel Morales, ha manifestado su disposición a colaborar, siempre que haya implicación de la Junta y el Ayuntamiento. No se necesita más ruido, sino un acuerdo conjunto, con fechas, presupuestos y compromisos claros. Todo por escrito. Todo sobre la mesa. Lo demás solo contribuye a generar confusión.

El contenido artístico ya existe. Ahora es responsabilidad de las administraciones y entidades dotarlo de un continente: espacios, recursos y planificación. El pasado ya ha consumido demasiado tiempo; seguir sin actuar sería un error imperdonable. El Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y la Fundación Caja de Extremadura tienen la oportunidad –y la obligación– de responder a esta reclamación legítima y urgente.

Los museos que se proponen no solo enriquecerán el patrimonio cultural de Plasencia; también potenciarán el turismo, la hostelería, el comercio, la educación y el sentimiento de pertenencia de una tierra que se ha sentido olvidada durante demasiado tiempo. La obra de Jiménez Carrero es un legado de valor incalculable. Las obras del Salón de Otoño son patrimonio de esta ciudad. Ambas propuestas fortalecerían la identidad cultural del norte extremeño y reforzarían la red museística regional.

Plasencia y el norte de Extremadura no se pueden permitir seguir perdiendo oportunidades. Este es el momento de apostar por un proyecto transversal, sin colores políticos, con vocación de futuro. Un proyecto que coloque a la ciudad y a las nueve comarcas de la Alta Extremadura en el lugar que merecen dentro del mapa cultural de España.