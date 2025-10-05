HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rafael Lemus, Guillermo Fdez. Vara, Francisco Fuentes, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Miguel A. Gallardo. PAKOPÍ

Un hombre bueno

Francisco Fuentes Gallardo

Exsecretario general del PSOE de la Provincia de Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:47

Comenta

Hay gente que ingresa en el PSOE por motivos familiares: abuelos fusilados, familiares condenados. Otros se dirigen al PSOE por haber sufrido las injusticias, las ... desigualdades, y consideraban a nuestro partido el mejor instrumento para superarlas. Un último grupo lo conformarían aquellos que tienen una posición económica acomodada pero que piensan que los principios y valores del PSOE sirven para organizar de forma más justa, eficiente y equilibrada la sociedad.

