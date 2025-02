Cumbre fallida

A mediados del mes de febrero los medios de comunicación de Extremadura nos ilustraban acerca de la 'cumbre' de los consejeros de Transporte de Extremadura ... y Castilla-La Mancha para tratar de dar solución al problema-tapón de Talavera de la Reina y Toledo respecto del trazado de la línea AVE Badajoz-Madrid. El hecho es que estos dos municipios gobernados por el PP habían presentado alegaciones, que hoy mantienen, el primero referido al soterramiento a su paso por la ciudad y el segundo a la ubicación de la estación.

Según conocemos, el acuerdo ha sido esperar hasta que el trazado se acerque a Talavera y Toledo, o lo que es lo mismo «patadón palante». Creo que una intermediación del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ante sus compañeros de partido, habría sido de interés para desbloquear estos puntos que paralizan el trazado del AVE Badajoz-Madrid.

Si como afirma el ministro de Transportes, Óscar Puente, «Extremadura no puede seguir esperando la alta velocidad por la indefinición del trazado en Toledo» (HOY), es el momento de que como competente en la materia, sin demora, tome la decisión, pese a quien le pese, porque las disquisiciones partidarias están paralizando la comunicación de Extremadura con la capital del estado español.

Pero no solo fue el AVE el objeto de tratamiento en la referida 'cumbre'. Según mi información, ambos consejeros pusieron sobre la mesa la cuestión del trazado de la futura A-43 (Badajoz-Levante). Y hace unos días (22 abril), el diario HOY nos transmite que Castilla-La Mancha hace público que «hay consenso con Extremadura para hacer la A-43 por el sur». Y que tras el encuentro de ambos presidentes, Emiliano García-Page y María Guardiola, en Bruselas el pasado 18 abril, en relación con la autovía A-43, García-Page dice que: «Nos ha permitido alcanzar un entendimiento en relación con la A-43 (…..) que beneficia de manera muy clara a Castilla-La Mancha, el trazado de Puertollano y todo el entorno de Almadén». (Celestino J. Vinagre, HOY). Entendimiento que Guardiola niega (Juan Soriano) y que yo no tengo por qué dudar, pero me preocupa el encargo que hará de un informe técnico, lo que me lleva a pensar que no está convencida de que la transformación de la actual N-430 en la A-43 sea la más conveniente para Extremadura. Y yo no tengo la menor duda, de que es el trazado más conveniente para el desarrollo de la provincia de Badajoz y parte de la de Cáceres. Y si el gobierno de Extremadura tiene la voluntad de hacer la autovía Cáceres-Miajadas, aún es más pertinente.

Me resulta sorprendente que ante esta cuestión nuestro consejero nos transmita la simpleza de que «unos quieren que vaya por el norte y otros por el sur»; brillante conclusión. Una cumbre gloriosa. Ni dieron soluciones al trazado del AVE ni a la autovía Extremadura-Levante.

Con el ánimo de que mi análisis pueda añadir un poco de luz al debate a continuación expongo lo siguiente: como todos saben, la N-430 nace en la desviación de la A-5 (Torresfresneda-Santa Amalia) hacia Don Benito/Villanueva para llegar a Ciudad Real y estoy seguro que a nadie se le ha pasado por la cabeza que la carretera N-430 se hiciera con la idea de unir Torresfresneda con Ciudad Real sino para unir Badajoz/Portugal con Ciudad Real y el Levante español por la línea más corta posible y que afecta a cuantas personas y mercancías se trasladan por esta vía que une el Atlántico con el Mediterráneo y viceversa.

Si contemplamos el grafico publicado en las páginas de HOY, podemos observar que la línea de conexión entre Lisboa-Badajoz y Ciudad Real es una línea más o menos horizontal y la pretensión del presidente y el consejero de Infraestructuras de Castilla-La Mancha es que en Santa Amalia el diseño de la A-43 se dirija al sur (Cabeza del Buey) y después continúe a Puertollano para volver a subir al norte (Ciudad Real). Tomando como punto de partida Santa Amalia, la distancia a Ciudad Real vía N-430 son 213 kilómetros, y si lo hacemos por Cabeza del Buey y Puertollano 265. Es decir, recorremos innecesariamente 52 kilómetros más, según Google maps.

¿Quiénes se verían afectados por esta ocurrencia? pues todos ciudadanos y transportes de mercancías que vayan o vengan de o a Portugal, Badajoz: Vegas Bajas, Mérida, Tierra de Barros, Vegas Altas, Miajadas, Don Benito y Villanueva de la Serena, Valdivia, Herrera del Duque, Ciudad Real, Albacete y el Levante español.

¿En qué nos repercute? Pues además del costo de construcción de 52 kilómetros más de autovía, para los usuarios, tiempo, combustible y material rodante. En definitiva, en pasajeros, transportes y mercancías. Así pues, desde el punto de vista económico, distancia y población concernida más de 400.000 habitantes, la conversión de la actual N-430 en la futura A-43 es la más conveniente y necesaria y no veo ninguna justificación para la defensa de la variante sur. A mi juicio, perjudica a todos los ciudadanos que pueden transitar por esta vía y a toda la industria agroalimentaria y manufacturera que en conjunto, supone el mayor PIB de la región. Afecta pues a la mayor parte de la provincia de Badajoz y parte de la de Cáceres.

Señora Guardiola, no más informes, pregunte a los ayuntamientos concernidos, a la Cámara de Comercio o a los empresarios en general y no se deje arrastrar por los intereses de Castilla-La Mancha. Y si además quieren modernizar la conexión sur encarguen, las dos administraciones, un estudio técnico para realizar un 2+1. Y permítame decirle sin acritud que espabile para que dentro de unos años otro presidente/a no tenga que decirnos «pónganse ustedes de acuerdo» (Pedro Sánchez). Espero y deseo que al menos mis descendientes puedan ver la reconversión de la N-430 en A-43 luciendo en territorio extremeño el cartel «A-43 Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana»

Y señor Ministro, utilizando sus palabras respecto al AVE, Extremadura no puede seguir esperando la conversión de la N-430 en A-43 porque le venga bien a Castilla-La Mancha y le recuerdo que Badajoz, posiblemente, sea la única capital de provincia de España que no está unida por autovía a ninguna de las capitales de las provincias que le rodean. Me pregunto si sería pertinente que los municipios afectados de la línea Badajoz-Mérida-Don Benito/Villanueva-Herrera del Duque manifestaran su opinión en los plenos para cerrar este capítulo de indefinición.