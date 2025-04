Recordando al juez Marino Barbero

Se cuenta que Federico el Grande de Prusia amenazó con la fuerza a uno de sus súbditos por negarse a venderle unas tierras, a lo ... que el humilde campesino contestó: «Majestad, aún hay jueces en Prusia». Como los hay en España. Tal José Luis Peinado, que investiga las posibles corruptelas de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, quien además tiene a su hermano investigado por posible corrupción también. Como asimismo tuvo valor antaño el juez Marino Barbero al investigar la financiación ilegal de los socialistas durante el mandato de Felipe González. Esta sencilla columna recuerda hoy la figura y obra de este juez ejemplar, que tuvo la osadía de investigar al poder político.

Marino Barbero Santos nació en 1929 en la plaza de Ansano, en Plasencia, a mitad de camino entre el Parador y la Plaza Mayor. Estudió derecho en Salamanca y se doctoró en Bolonia, con las máximas calificaciones. Profesor adjunto en la universidad de Salamanca, pasaría después a las de Valladolid y Murcia, hasta recalar en 1975 en la Complutense madrileña. En los años 60 se negó a jurar fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, requisito exigido para acceder a las cátedras, y, con motivo de la ejecución de Julián Grimau, dio una conferencia titulada 'Contra la pena de muerte'.

En 1986, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría socialista entonces, accedió por el cuarto turno a magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ahí comenzarían sus problemas. A finales de los 90 estalló el 'caso Filesa', organización criminal montada por el PSOE para financiarse ilegalmente, correspondiéndole su instrucción en junio de 1991. Ante la negativa a entregar los documentos sobre la contabilidad/financiación del PSOE, Barbero ordenó registrar la sede socialista así como la del Banco de España. Todos los socialistas, empezando por Felipe González, pasando por Alfonso Guerra y terminando por Rodríguez Ibarra, con la logística de 'El País' y la 'Ser', descalificaron sin misericordia a Barbero, como ahora hacen con Peinado. La osadía del expresidente extremeño –fruto de su brutalidad y endeblez moral– no tuvo límites, llegando a comparar a Barbero con ETA al intervenir ambos en política, uno dictando sentencias y la otra poniendo bombas, vómito verbal equiparable a los que profiere su correligionario Óscar Puente contra Peinado. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, acusó al juez de móviles políticos, como hace ahora el también ministro de Justicia, Bolaños, con Peinado. Este acoso indecente surtió efecto y llevó al juez Barbero a pedir amparo al CGPJ, y al serle denegado, abandonó en 1995 la instrucción del caso y también la carrera judicial, incorporándose a la docencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. No obstante, la sentencia vendría en 1997 con varios socialistas condenados. Pero ¿quién se responsabilizó del daño moral causado al juez Barbero? Rodríguez Ibarra alardeó siempre de hablar alto y claro. Pues bien, si aún no se ha quedado afónico, ¿a qué espera para pedir perdón a los hijos del juez?