¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-unen Pekín EP

Eternidades

Durante los fastos celebrados en Pekín, el presidente chino y su homólogo ruso fantasearon en torno a la longevidad

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:00

Durante los fastos celebrados en Pekín, el presidente chino y su homólogo ruso fantasearon en torno a la longevidad. Lo normal es que los ancianos ... traten el asunto del paso del tiempo desde una perspectiva melancólica y quejumbrosa, pero esos dos prohombres demostraron al mundo que están hechos de una pasta metafísica diferente. Xi Jinping dio por supuesto que en este siglo la esperanza de vida estará en torno a los 150 años. «Hoy eres un niño a los 70», afirmación optimista ante la que Putin se vino arriba y pronosticó que, gracias a la biotecnología, el ser humano podría alcanzar la inmortalidad… siempre y cuando no seas ucraniano, por supuesto. En principio, el plan resulta inmejorable, sobre todo para ellos, ya que así podrían perpetuarse en el poder mediante reformas legislativas encadenadas y perpetuarse en la vida mediante trasplantes periódicos de órganos. Un líder inmortal solucionaría muchos engorros democráticos, aparte de que está comprobado que la gente acaba cogiendo cariño, por pura inercia sentimental, a los sátrapas duraderos, que terminan siendo como de la familia.

Eternidades