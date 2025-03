El espectáculo continúa

Un domingo cualquiera, bien por el frío y la lluvia o el calor, el plan de la sobremesa, para muchos de nosotros, es disfrutar de ... una buena serie en cualquier plataforma. No nombro ninguna por no hacer publicidad gratuita. Sin embargo, la vida real siempre supera la ficción. Solo hay que leer la prensa, escuchar la radio o ver la televisión y engancharse a los capítulos de las últimas noticias. Tenemos géneros de todo tipo. Si quieres adentrarte en el mundo de la corrupción y el enchufismo, te recomiendo 'El caso Koldo y sus secuaces' o 'El hermanísimo'; tramas interminables y que cada vez se complican más.

En caso de que te guste el juego político, puedes seguir las negociaciones para ampliar el gasto militar en España, acorde a las directrices de la Unión Europea, por supuesto. Otra entrega, si la salud del Papa Francisco no mejora, serán 'Los corrillos del Vaticano', con el fin de designar a su sucesor, porque no seamos incrédulos, los votos se litigan entre los grandes varones de la Iglesia antes de su cónclave. No podemos olvidar los escándalos por las denuncias de aparente acoso de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, historia que daría para varias entregas.

Ahora el true crime triunfa, aunque no es mi género favorito, 'El regreso de Bretón' lo llamaría; el susodicho publica un libro con la verdad del asesinato de sus hijos. Su confesión solo servirá para que la madre de estos niños reviva el dolor. No seré yo quien lo compre. Ahora llega un suceso que me toca muy de cerca: las condiciones precarias de los trabajadores en los centros de menores. Como vecina de Castuera, me duele escribir sobre Belén, y creo que debo dejar que la familia viva su duelo en paz. Una chica que trabajó duro para aprobar las oposiciones, lo consiguió, era feliz en su trabajo y no tenía miedo. Dirigentes, políticos, jueces…, la pelota está en vuestro tejado; un asesinato que se podría haber evitado. Es necesaria una revisión de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Sé que echáis en falta a los grandes protagonistas que copan la mayoría de las portadas. Trump, Putin y Zelenski forman «un triángulo amor-odio» que es totalmente adictivo. La incertidumbre por el siguiente paso del presidente de Estados Unidos, sus declaraciones, los aranceles, su política migratoria… son una bomba que puede estallar en cualquier momento y te deja con la intriga para el siguiente capítulo.

Si te llaman la atención los desastres naturales o las consecuencias de un virus apocalíptico, así como la desidia de los que debían haberlos evitado y los que se lucraron de ello, tienes a tu disposición 'La dana' y 'Covid-19', no tienen desperdicio.

Hoy se conmemora la batalla de Badajoz de 1812, en la que el ejército de Inglaterra con el apoyo de Portugal sitiaron y vencieron a las tropas francesas de Napoleón. Un hecho histórico digno de ser recreado en una serie, pero no interesa. Por ello, que el espectáculo continúe. ¿Cuál será la siguiente noticia que nos enganche?