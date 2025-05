La diversidad confesa

Comenta Compartir

La diversidad existe antes de que se aceptara su definición. The New York Times nos sorprendió con el siguiente titular: «Karla Sofía Gascón se convierte ... en la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar». Odio las etiquetas. Quizá con decir que una actriz española podría ser la ganadora de este preciado premio, hubiera bastado, pero eso no vende, no causa controversia y no sería un buen titular. Hace poco, una lectora me indicó que debía utilizar un lenguaje más inclusivo y acepté su sugerencia, aunque me niego a saltarme las reglas de la RAE. Te preguntarás a dónde quiero llegar, pues que ante todo somos personas, sin distinción. Hablo de igualdad de género. Te contaré algo que me sucedió allá por el año 1996. Un amigo de la pandilla me llamó a la oficina con un llanto desconsolado, al estar acompañada, opté por salir y buscar la cabina más cercana para tener una conversación privada. En principio, pensé que había perdido a algún ser querido o que padecía una enfermedad incurable, al percibir su voz entrecortada entre sollozos. Le pedí que se calmara, y unos segundos después, me confesó que había tenido su primer desengaño amoroso. Le resté importancia diciéndole que era muy normal sentirse así, que pasara página. Él me soltó compungido: «Es un hombre». Puede sonar grosera mi contestación, pero le dije que me daba exactamente igual. El dolor, tras una ruptura, es idéntico sea cual sea tu género y lo consolé en ese sentido. ¿Por qué tendría que haberlo tratado con condescendencia? No más que a cualquier otra persona que me hubiera pedido ayuda. En la actualidad, tendemos a ser cuidadosos con nuestros comentarios cuando se refiere al colectivo LGTBIQ+ y me parece bien, no así tratarlos de una forma diferente. La discriminación existe, por supuesto, no lo niego y soy la primera que me posiciono ante una situación contra el más débil, ya que este tema me toca muy de cerca. Retomo el artículo de nuestra nominada al Oscar. Ojalá podamos repetir la proeza de algunos de los premiados, como: Penélope Cruz, Javier Bardem, Pedro Almodóvar, José Luis Garci, el gran maestro Luis Buñuel, el fotógrafo Néstor Almendros, Fernando Trueba, Alejandro Amenábar…, y en categorías como: vestuario, corto, maquillaje y peluquería o dirección de producción. Recuerdo, cuando me podía permitir acostarme a las tantas de la madrugada para disfrutar de la noche de los Oscar: la alfombra roja, los modelitos de ensueño, el espectáculo y, cómo no, escuchar el nombre de un español como ganador. Aquel «¡¡Pedrooo!!» retumba aún en mis oídos. El próximo 2 de marzo se celebra la 97 edición de la entrega de estos premios en el Dolby Theatre de Holywood, Los Ángeles, a pesar del devastador incendio que asoló la ciudad más importante de la industria del cine. Mucha suerte a los nominados españoles. Dudo que Karla Sofía Gascón alce la estatuilla, después de los desafortunados tuits racistas en redes sociales. Ese es otro tema a debate. Si ha llegado a ser nominada, será por algo más que su condición sexual y con eso me quedo.

