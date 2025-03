La que nos espera en Cáceres

Comenta Compartir

No faltará nada en este 2023 que acaba de empezar para tener a los cacereños entretenidos los próximos doce meses. Si te interesan las cosas ... importantes que pasan en tu ciudad tanto o más que las venganzas musicales entre famosos, este es tu año. La apertura del centro comercial Way, saber si habrá o no mina de litio, la construcción del buda gigante del monte Arropé o el regreso de HBO para rodar la segunda temporada de 'La casa del dragón' son algunos de los excitantes acontecimientos que aparecen en la agenda de un 2023 en el que, por si fuera poco, tenemos en mayo unas elecciones municipales que se presumen entre las más reñidas de los últimos tiempos.

El año ya empezó por todo lo alto con el Cacereño-Real Madrid de la Copa del Rey. Lo que viene ahora no tendrá tanta repercusión mediática fuera de Cáceres –excepto quizás el rodaje de 'La casa del dragón'–, pero es más importante para el futuro de la ciudad. No hay duda del gran impulso que recibirá como cabecera comercial con la apertura del Way, que sigue anunciada oficialmente para la primavera, aunque a la vista del estado actual de las obras no parece factible cumplir ese plazo. Y qué decir de la mina, que si bien es cierto que en ningún caso se va a poner en marcha este año, los próximos meses serán cruciales para saber si sale o no adelante. El proyecto industrial más importante y también el más polémico que ha tenido Cáceres afronta una etapa decisiva con la elaboración del estudio de impacto ambiental que, como han dejado claro las administraciones implicadas, será el que determine si se acaba explotando el inmenso yacimiento de litio del subsuelo de Valdeflores que puede transformar la ciudad, según unos para bien por su impacto económico y en el empleo, y según otros para mal por la catastrófica huella ambiental y paisajística que dejaría a apenas dos kilómetros del casco urbano. Lo que parece que no tendrá trabas medioambientales para salir es el buda gigante del monte Arropé, una descomunal estatua de casi 50 metros de alto que la Fundación Lumbini Garden quiere empezar a construir este mismo año, después de que tanto la junta rectora de la ZEPA Llanos-Sierra de Fuentes como la Junta de Extremadura hayan confirmado que es compatible con el tipo de protección que tiene ese espacio, y por lo tanto que no es necesario realizar ninguna modificación de la ZEPA. Si hacemos caso a los promotores, la imagen que tan exótica nos parecía de un buda colosal que domine el paisaje a las afueras de Cáceres está cada vez más cerca de hacerse realidad. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a hablar del proyecto, pero las caras de quienes, sin saber nada del asunto, vayan circulando por la A-66 y se encuentren de repente un buda gigantesco sentado en mitad de Extremadura serán para enmarcar.

