El centro comercial Way apunta como el principal proyecto de Cáceres que puede estar listo en 2023

Aunque en principio se anunció la primavera de 2023 como la fecha para la puesta en marcha, el centro comercial y de ocio Way ... tendrá que esperar un poco más, pero no tanto como para que, si no surgen inconvenientes mayúsculos, no vaya a ser una realidad, al fin, en 2023. Esas han sido las impresiones que ha venido trasladando la promotora, Kronos Properties, que ha logrado dar visibilidad al cambio que ha protagonizado la parcela del antiguo matadero tras años de espera. Allí se perfila el que apunta como un proyecto en marcha que podrá concretarse en los próximos meses. Hay otros en la agenda para el curso que acaba de iniciarse, pero por ahora habrá que conformarse con ver los primeros movimientos con el comienzo de las obras.

En esa lista aparecen la ronda sureste, con su segundo tramo entre Charca Musia y la carretera de Badajoz autorizado y casi 20 millones, el centro ibérico de investigación en almacenamiento energético (CIIAE) o incluso la mina de litio. La idea de sus promotores era iniciar la obra en 2021 y empezar a operar en 2023. Reforma del museo El CIIAE ya ha cerrado el contrato de obra con Sacyr-Gévora por 22,5 millones. Se formalizó en diciembre y debe concluirse en 2025. En el caso de la muralla almohade, por su parte, las obras van camino de judicializarse. El alcalde, Luis Salaya, avanzó en su balance de 2022 que el litigio con el Ministerio de Transportes está abierto por diferencia de criterios. Deberá resolver ese contencioso el juez, pero el Consistorio está dispuesto a poner el dinero para que la actuación haga. Este año, después del verano como muy pronto, debe arrancar la esperada reforma del museo de Cáceres. Todas las inversiones son esperadas. En este caso aplicar ese término incluso se queda corto si se tiene en cuenta que la primera vez que se mencionó fue con el Gobierno del PSOE de Felipe González. También en su balance anual, el alcalde avanzó que será en 2023 cuando puedan verse, si se superan los trámites administrativos, los primeros obreros en Arropez para levantar la estatua gigante de Buda, de unos 47 metros, así como la instalación provisional con el centro de interpretación y el pabellón de Nepal en la Expo de Milán 2015. La Calera Las perspectivas son unas y la realidad suele ser otra. Ya ha pasado más veces. Entre esos casos está en el del centro comercial de La Calera. De hecho, llegó a apuntarse que los primeros negocios estarían antes de acabar 2022. No ha sido así. Incluso se ha producido una interrupción de los trabajos. Las primeras máquinas entraron en verano, apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento y los promotores firmaran el convenio urbanístico. No hubo continuidad. La versión municipal es que todos los permisos están en regla. Ahora los tiempos dependen de la empresa. También ocurre así en Way Cáceres, que descarta una conexión directa con Carrefour. Es justo lo contrario del acuerdo alcanzado entre la marca francesa y Bogaris. Esa firma promueve un parque de medianas en la avenida del Ferrocarril. Para desconcierto de la Agrupación de Interés Urbanístico, que presentó los papeles en 2017, todavía no se ha resuelto el asunto. Es año electoral y la maquinaria inversora se pone al máximo pero no como tanto como para ver cumplidos el derribo del bloque C o la reforma de la Dehesa de los Caballos 2023 es año electoral y la maquinaria inversora suele ponerse a su máxima potencia en estos casos. Sin embargo, no queda tiempo material para hacer realidad dos de los compromisos que asumió el PSOE. La reforma de la Dehesa de los Caballos sigue pendiente de financiación con fondos europeos. El derribo del bloque C por ahora solo cuenta con la licitación de un estudio. La Ribera del Marco, tras caducar la declaración de impacto ambiental del proyecto estatal, ahora se debe ver mejorada por la inversión que también llegará con la neocueva de Maltravieso. Si se cumplen plazos se concluirá en 2023, al completo, Ronda de la Pizarra. La intervención se proyectó en dos fases. Ya está finalizada la primera y a la espera de comenzar la segunda. El plazo, ocho meses. El vial de Macondo, iniciado con el PP en el Gobierno y aún sin abrir, debería concluirse. En el Ayuntamiento inciden sobre CC Green, el ecopolígono, que también comenzará, aseguran, las obras. Más lejos están la depuradora y el nuevo trasvase. No porque no se vayan a hacer (son más de 100 millones de inversión entre ambos) sino porque por ahora solo se licitan proyectos. La segunda fase del hospital, un clásico de la lista de asuntos pendientes, está a la espera de contratar el suyo. De la obra se seguirá hablando unos cuantos años aún. Ampliar Aspecto de la Ribera tras las lluvias en la zona de Fuente Fría. ARMANDO MÉNDEZ La obra de la depuradora incluye ampliar la capacidad hidráulica de la Ribera del Marco y su restauración «Esta va a ser la mayor inversión que tenga Cáceres en los próximos años», ha pronosticado el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán. Posiblemente sea así, si se dejan de lado los 800 millones que se han asociado a largo plazo a CC Green. La ampliación de la depuradora licitó el anteproyecto en 2015 pero hasta ahora no se ha movido un ladrillo. La DIA es favorable desde 2019 y en 2020 se fijó una inversión de 86,3 millones y un plazo de cuatro años. Por ahora está en licitación la asistencia técnica y la redacción del proyecto de obra. Hay una doble contratación de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes). Por un lado, 1,2 millones y por otro, 977.000 euros. El plazo de esa fase es de 12 meses y ya se han recibido las primeras ofertas, 10 y seis respectivamente. La obra de la depuradora contempla la demolición de la calzada de la Ronda de Puente Vadillo con una actuación entre la intersección con Santa Rita y el puente de la Universidad. Incluye el carril bici junto al nuevo canal naturalizado de la Ribera. El arroyo del Marco será uno de los beneficiados en ese tramo. Según recoge la memoria técnica, la obra tiene entre sus objetivos la «ampliación de la capacidad hidráulica y restauración ambiental» de la Ribera. Se pretende «minimizar el desbordamiento de los cauces y asegurar su integridad» frente a crecidas «extraordinarias». Precisamente, en los últimos días, los operarios de Canal de Isabel II han debido intervenir por una nueva rotura en el colector. La consultora contratada deberá abordar en su documento «el encauzamiento de la ribera del Arroyo del Marco», accesos, cruces...

