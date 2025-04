Escepticismo con la Ribera del Marco

Hoy hace una semana que la Biblioteca Pública de Cáceres y la asociación Amigos de la Ribera del Marco tuvieron la deferencia de invitar a ... los medios de comunicación locales a participar en una plantación de olmos a orillas de ese pequeño caudal de agua que atraviesa la ciudad por la falda de la Montaña y que, como bien explicó el periodista Sergio Lorenzo el día anterior en una charla-coloquio, una vez fue un río y hoy es apenas un regato casi inaccesible a causa de la vegetación descontrolada y de todo tipo de obstáculos construidos por el hombre. Aunque el objetivo principal del encuentro era repoblar una reducida parcela en la zona del antiguo Camino de la Bula con olmos resistentes a la grafiosis –la enfermedad que ha acabado con casi todos los ejemplares autóctonos de este árbol–, nos dimos cuenta una vez más de que es verdad eso que siempre se dice de que la mayor parte de los cacereños, tanto de nacimiento como de adopción, vivimos de espaldas a la Ribera del Marco y pudimos contemplar de nuevo el abandono al que está sometida.

El escepticismo es grande entre quienes conocen el problema porque se ha perdido ya la cuenta de los gobiernos municipales que han prometido «regenerar» la Ribera con todo tipo de planes y proyectos de inversión que al final han quedado en nada o en casi nada, si descontamos algunos arreglos menores en zonas puntuales que al poco tiempo vuelven a quedar igual de degradadas que estaban. Parte de las esperanzas de que eso empiece a cambiar se encuentran en la gran obra de mejora del saneamiento de la ciudad de Cáceres que va a ejecutar, aún no sabemos cuándo, la sociedad estatal Acuaes por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Los 100 millones de euros que ha presupuestado el Gobierno de España no tienen como objetivo principal recuperar la Ribera del Marco, sino adaptar la depuradora y la red de colectores a las necesidades actuales y futuras de la ciudad, pero entre las actuaciones previstas se contempla crear un paseo fluvial en el tramo de la ronda de Puente Vadillo con una franja verde, un canal naturalizado y el consabido carril bici que ya no falta en ninguna de las nuevas infraestructuras viarias que van apareciendo en la ciudad.

Cuando esto se haga será sin duda un avance, aunque el tramo de la Ribera que se va a regenerar con la obra del saneamiento es de menos de un kilómetro. Quedan otros seis, varios de ellos encajonados entre edificaciones privadas a su paso por el casco urbano y por lo tanto muy difíciles, por no decir imposibles, de recuperar. El Ayuntamiento de Cáceres aspira a poder regenerar al menos el tramo al sureste de la ciudad donde el arroyo vuelve a salir a campo abierto. Con ese objetivo tiene presentados proyectos a los fondos europeos de recuperación, aunque ya ha recibido algún varapalo en ese sentido al rechazarse solicitudes por varios millones de euros. Sí ha conseguido 4,7 millones para un proyecto turístico en Maltravieso que incluye la construcción de una réplica de la cueva y un corredor verde en esa parte de la Ribera, aunque para este último la cantidad asignada es de apenas un millón, un dinero con el que poco se puede hacer a día de hoy en el encarecido sector de las obras públicas. Otras solicitudes están aún pendientes de resolución.

Todavía hace falta que todo esto se vaya concretando en la práctica para que Cáceres pueda empezar a creerse capaz de recuperar al menos una pequeña parte de lo que fue en su día la Ribera del Marco.