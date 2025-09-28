HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?

Todos lo saben

El foco ·

Jamás se debería minimizar lo que ocurrió en Auschwitz. Aun así, Israel ha dejado claro que no es una anomalía histórica

Edurne Portela

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:19

El pasado 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas publicaba un informe cuya conclusión era: «Israel ha cometido genocidio contra ... los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023». No hacía falta tantas alforjas para este viaje. Las imágenes de ciudades arrasadas como Rafah o Beit Hanoun, de desplazamientos forzados de miles de familias, de masacres en hospitales y filas del hambre, de bebés muertos o a punto de morir por inanición, nos vienen llegando desde hace meses, también el conocimiento de que Israel ha diseñado y está llevando a su término la destrucción de todas las infraestructuras que sostienen la vida palestina en la franja de Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  4. 4 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  5. 5

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  6. 6 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  7. 7

    «Tengo cinco hijos y ninguno es mío»
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  10. 10 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Todos lo saben

Todos lo saben